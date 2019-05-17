ABD’den Kanada ve Meksika’yla Ticarette Uzlaşmacı Adım 

ABD’li yetkililer Kanada ve Meksika’dan alınan çelik ve alüminyuma konulan vergileri 48 saat içinde kaldırmayı kabul etti. Böylece üç Kuzey Amerika ülkesinin yeni bir ticaret anlaşması kapsamında ticaret yapması mümkün hale gelecek.

Başkan Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cuma günü gümrük vergileri konusunu görüştü.

Trudeau’nun sözcüsü Cameron Ahmad’e göre iki lider ayrıca Kanada’nın 12 milyar dolar değerinde ABD ürününe misilleme olarak koyduğu gümrük vergilerini konuştu.

Vergilerin kaldırılmasıyla ABD-Meksika-Kanada arasında geçen yıl imzalanan ticaret anlaşmasının uygulanması önündeki temel engellerden biri ortadan kalkmış oldu. Yeni anlaşmanın 25 yıllık Kuzey Atlantik Ticaret Anlaşması NAFTA’nın yerini alması bekleniyor.

Başkan Donald Trump geçen yıl ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 oranında vergi uygulanması kararı almıştı. Trump bu kararı için 1962 yılında kabul edilen ve ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturabilecek yabancı ürünlere vergi konmasının önünü açan kanunu gerekçe göstermişti.

Trump ayrıca otomobil ve otomobil parçalarına konulacak vergileri erteleme kararı aldı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ertelemenin altı ay kadar süreyle geçerli olacağı belirtildi.

