ABD’den Kanada’ya ‘Özgürlük Konvoyu’na Müdahale Çağrısı

Beyaz Saray yönetimi, Kanada hükümetine, ‘Özgürlük Konvoyu’ adı verilen protestoları durdurmak için yetkilerini kullanma çağrısı yaptı.

Kanada’da kamyon sürücülerinin aşı zorunluluğu ve pandemi kısıtlamalarına karşı başlattığı eylem hükümet karşıtı gösterilere dönüşürken, protestocular eylemin bir parçası olarak Amerika sınırındaki bir köprüyü de kamyonlarla ulaşıma kapattı.

ABD ile Kanada arasındaki ticari faaliyetlerin yüzde 25’inin sevkiyatı eylemcilerin kapattığı Ambassador Bridge (Büyükelçi Köprüsü) üzerinden yapılıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile Ulaştırma Bakanı Pete Buttigies’in Kanadalı ilgili bakanlarla bu konuyu doğrudan görüştüğü, Kanadalı yetkililere sorunun çözülmesi için adım atılması çağrısı yapıldığı belirtildi.

Kanada Federal Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino, eylemin devam ettiği Ottawa’nın Windsor kenti ile Alberta eyaletinin Coutts kentinde protestolara müdahale etmek üzere güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini söyledi.

Bugün Kanada’nın muhalif liderleriyle çevirimiçi biraraya gelen Başbakan Justin Trudeau da, Windsor Belediye Başkanı’yla görüştüğünü, eylemin sonlandırılması için gerekenin yapılacağını açıkladı.

Protestoculara milyonlarca dolar bağış

Protestocuların, online bağış toplama sayfası GoFundMe’de 8 milyon dolara yakın bağış toplamasının ardından Kanadalı yetkililerin müdahalesiyle GoFundMe protestocu gruba aktarılan bağışların sitenin kurallarına aykırı olduğu kararı vererek para akışını durdurdu. Benzer bir adım da GiveSendGo adlı online bağış kampanyası şirketi tarafından atıldı.

Köprü ve anayolların kapatıldığı eylem nedeniyle hem ABD hem de Kanada’da özellikle otomotiv sektöründe üretim alanında aksaklıklar devam ederken, Ford yönetimi protestoyu ‘işgal’ olarak yorumluyor.

Amerika’da da benzer bir eylem planlandığı yönünde iddialar gündeme gelirken, Beyaz Saray yetkilileri, ABD futbol ligi şampiyonluk maçı Super Bowl’un düzenleneceği California’nın güneyinde yapılması planlanan olası bir eyleme müdahale için takviye güvenlik ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti.

Avrupa’da ise, Kanada’daki ‘Özgürlük Konvoyu’ adlı eyleme Fransa’da destek veren bir grup protestocu, aşı zorunluluğu ve pandemi kısıtlamalarına karşı Paris ve Belçika’da gösteri düzenleme hazırlığında. Paris ve Belçika’da yerel yetkililer protestolar kapsamında yolların bloke edilmesine yasak getirdi.

Trump dahil birçok ünlü isimden eylemlere destek

Kanadalı kamyon sürücülerinin yaklaşık yüzde 90’ı Corona virüsüne karşı aşı oldu. Ancak Başbakan Trudeau, protestoculardan gelen tepkilere rağmen, tüm kamyon sürücülerinin aşı olmasına yönelik yürürlükte olan kuralı kaldırmamaya kararlı olduğu mesajını veriyor.

Diğer taraftan, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Teksas Senatörü Ted Cruz dahil birçok ünlü kişinin de ‘Özgürlük Konvoyu’ adlı protestoya destek vermesi dikkat çekiyor.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, toplamda yaklaşık 500 bin kişinin takipçisi olduğu 10’a yakın Facebook sayfasında da protestolara veriliyor ve ABD ve Avrupa’da da benzer eylemler başlatılmasına yönelik mesajlar paylaşılıyor.

