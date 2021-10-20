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ABD'den Karadeniz'de Rusya'ya karşı eylem çağrısı

20.10.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz gezisini Romanya'daki temaslarıyla tamamlayan ABD Savunma Bakanı Austin, "Rus tehdidine karşı eylem" çağrısı yaptı.

ABD'den Karadeniz'de Rusya'ya karşı eylem çağrısı

Eski Genelkurmay Başkanı, "Karadeniz ulusal çıkarımızdır" dedi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Perşembe günü başlayacak NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde Karadeniz turunun son durağı Romanya'da Rusya'ya karşı askeri iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Karadeniz turuna Pazartesi günü Gürcistan'dan başlayan Austin, Ukrayna'nın ardından Romanya'da da "Rusya tehdidi"ne karşı güç birliği mesajları verdi.

Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ciuca ile bir araya gelen Austin, bölgede savunma alanında iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaparak Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin "Rusya'nın bölgeyi askerileştirmesine karşı eyleme geçmesi gerektiğini" söyledi.

"Karadeniz ABD'nin ulusal çıkarıdır"

"Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ABD'nin ulusal çıkarıdır ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır" diyen Austin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ve Gürcistan'daki eylemlerine işaret ederek bölgenin Rus saldırganlığına karşı kırılgan durumda olduğunu kaydetti. Austin, 2013-2016 yılları arasında ABD Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Ukrayna ve Gürcistan NATO'ya kabul edilmek istiyor. NATO'ya 2004 yılında katılan Romanya'da ise yaklaşık bin ABD askeri konuşlu. ABD Savunma Bakanı Austin, ülkenin güneydoğusunda, Karadeniz kıyısı yakınındaki Mihail Kogalniceanu hava üssündeki Amerikan askeri varlığının "potansiyel Rus saldırganlığına karşı güçlü bir caydırıcılık taşıdığını" söyledi. ABD, Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine son dönemde yaptığı askeri yığınağı da Rusya tehdidiyle gerekçelendiriyor.

Rusya: İki ABD uçağını geri çevirdik

ABD'den Karadeniz ile ilgili bu mesajlar gelirken Rusya Savunma Bakanlığı bugün Karadeniz'de Rus hava sahasına yaklaşan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağını geri çevirdiğini açıkladı. İki adet Rus Su-30 savaş uçağının, iki Amerikan bombardıman uçağı ve refakatindeki iki adet KC-135 yakıt-ikmal uçağına eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırdığı bildirildi.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım Yarımadasını ilhak etmiş, ancak bu adım uluslararası toplum tarafından tanınmamıştı. Son dönemde özellikle Kırım hava sahasında Rusya ile NATO uçakları arasında sık sık gerilim yaşanıyor.

AFP,rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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