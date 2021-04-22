ABD'den Karbon Emisyonunda İndirim Taahhüdü

Biden yönetimi, ABD'nin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 yılındaki seviyenin yüzde 50 ila 52 altına indireceği taahhüdünde bulundu. Bu yeni hedefin, iklim değişikliğiyle mücadelede yüksek miktarda karbon emisyonuna neden olan ülkelerin de daha iddialı hedefler belirlemesine öncülük etmesi umuluyor.
Başkan Joe Biden'ın evsahipliğinde düzenlenen sanal ortamdaki iki günlük iklim zirvesinin açılışında açıklanacak yeni hedef, ABD'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yeniden liderlik rolü üstlenme arzusunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Yeni karbon emisyonu seviyesi açıklaması aynı zamanda Başkan Biden'ın ABD ekonomisini 2050 yılına kadar karbondan tamamen arındırma şeklindeki geniş kapsamlı planının önemli bir parçasını oluşturuyor. Biden, karbon emisyonunu azaltma hedefinin milyonlarca kişi için istihdam yaratacağını ve yüksek maaşlı işler oluşturacağını söylese de Cumhuriyetçi Partililer, bu adımın ekonomiye zarar vermesinden korkuyor.
Karbon emisyonundaki kesintinin enerji santralları, motorlu araçlar ve ekonomideki diğer sektörlerde yapılması bekleniyor. Ancak Beyaz Saray, bu sektörlere yönelik belirli hedefler oluşturmadı.
Bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, genel ekonomi çapında belirlenen bir hedef. Bu hedefe ulaşmak için farklı yollar olacak" dedi.
Sektörlere özel hedeflerin bu yıl içinde belirlenmesi bekleniyor.
ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede belirlediği hedeflere nasıl ulaşmayı planladığı, ABD'nin inandırıcılığı ve güvenilirliğini sağlamlaştırma açısından önem taşıyacak. Uluslararası arenada, ABD'nin temiz enerji ekonomisine olan bağlılığının bir başkandan diğerine değişiklik gösterebileceği yönünde kaygılar mevcut.
Başkan Biden'ın kısa süre önce açıkladığı 2 trilyon dolarlık altyapı planı, karbon emisyonu seviyesinde bu on yıl içinde yapılması gereken kesintileri gerçekleştirebilecek çok sayıda adımı içeriyor. Bunlar arasında 2035 yılına kadar enerji sektöründe net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için oluşturulması öngörülen temiz enerji standardı ve elektrik enerjisiyle işleyen motorlu araçların sayısının arttırılması bulunuyor.
Ancak bu adımların gerçekleşebilmesi için Kongre onayı gerekiyor.
Biden, başkanlık kampanyası sırasında ve başkanlığının ilk günlerinde ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede küresel liderlik konumunu yeniden oluşturmaya odaklanmıştı.
Biden yönetimi, bu on yıl içinde karbon emisyonunu en az yüzde 50 oranında azaltarak diğer ülkeleri de iddialı hedefler koymaya teşvik etmesi amacıyla çevreci grupların, bazı şirket yöneticilerinin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ve yabancı hükümetlerin ağır baskısı altında kaldı.
Biden, ABD'nin karbon emisyonunu azaltmadaki yeni hedefini, aralarında dünyada en çok karbon emisyonuna yol açan ülke olan Çin'in Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de bulunduğu dünya liderinin katılımıyla gerçekleşecek iklim zirvesinin açılışında açıklaması bekleniyor.
Dünya liderleri, küresel ısınma seviyesini, sanayileşme öncesi seviyenin ortalama bir buçuk santigrad derece üzeriyle sınırlamayı hedefliyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin en ağır etkilerini önlemek için küresel ısınmanın bir buçuk dereceyi aşmaması gerektiğini savunuyor.
Biden yönetiminden bir yetkili; ABD'nin belirlediği yeni hedefle, Japonya ve Kanada'nın hedeflerini yükseltmesiyle ve Avrupa Birliği'yle İngiltere'nin daha önce belirlediği hedeflerle birlikte, dünya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan ülkelerin bir buçuk derece hedefine ulaşmak için karbon emisyonunda azaltma yapma taahhüdü verdiğini söyledi.
Yetkili, "Bu zirveyi Cuma günü tamamladığımızda ABD'nin geri döndüğü mesajını hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde iletmiş olacağız" şeklinde konuştu.