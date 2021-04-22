ABD'den Karbon Emisyonunda İndirim Taahhüdü

Biden yönetimi, ABD'nin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 yılındaki seviyenin yüzde 50 ila 52 altına indireceği taahhüdünde bulundu. Bu yeni hedefin, iklim değişikliğiyle mücadelede yüksek miktarda karbon emisyonuna neden olan ülkelerin de daha iddialı hedefler belirlemesine öncülük etmesi umuluyor.

Başkan Joe Biden'ın evsahipliğinde düzenlenen sanal ortamdaki iki günlük iklim zirvesinin açılışında açıklanacak yeni hedef, ABD'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yeniden liderlik rolü üstlenme arzusunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yeni karbon emisyonu seviyesi açıklaması aynı zamanda Başkan Biden'ın ABD ekonomisini 2050 yılına kadar karbondan tamamen arındırma şeklindeki geniş kapsamlı planının önemli bir parçasını oluşturuyor. Biden, karbon emisyonunu azaltma hedefinin milyonlarca kişi için istihdam yaratacağını ve yüksek maaşlı işler oluşturacağını söylese de Cumhuriyetçi Partililer, bu adımın ekonomiye zarar vermesinden korkuyor.

Karbon emisyonundaki kesintinin enerji santralları, motorlu araçlar ve ekonomideki diğer sektörlerde yapılması bekleniyor. Ancak Beyaz Saray, bu sektörlere yönelik belirli hedefler oluşturmadı.