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ABD'den "Kaşıkçı konusunda hassasız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 06:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale: - "(Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi) Bu süreçte bazı (Suudi yetkililerin) vizelerin iptal edilmesi ve Magnitsky Yasası altında yaptırımların uygulanabilirliğini değerlendirmek gibi güçlü adımlar atıyoruz" - "Suudiler tarafından, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını istedik. Şu ana kadar bazı olumlu adımlar gördük fakat daha fazlası yapılmalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı karşısında ABD'nin tutumunu, "Bu süreçte bazı (Suudi yetkililerin) vizelerin iptal edilmesi ve Magnitsky Yasası altında yaptırımların uygulanabilirliğini değerlendirmek gibi güçlü adımlar atıyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsünün düzenlediği panelde konuşan Hale, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine değindi.

ABD'nin sürecin takipçisi olduğunu kaydeden Hale, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önceki sözlerine atıfta bulunarak "Washington'ın bu konuda hassas" olduğunu söyledi.

- "Daha fazlası yapılmalı"

Hale, "Suudiler tarafından, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını istedik. Şu ana kadar bazı olumlu adımlar gördük fakat daha fazlası yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Riyad yönetiminin bazı kişilerle ilgili yaptığı işlemleri hatırlatan Hale, "Bu süreçte bazı (Suudi yetkililerin) vizelerin iptal edilmesi ve Magnitsky Yasası altında yaptırımların uygulanabilirliğini değerlendirmek gibi güçlü adımlar atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hale ayrıca, hem Kaşıkçı'nın katillerinin sorumlu tutulabilmesi hem de ABD ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik iş birliğinin devamının mümkün olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Öte yandan Hale, ABD'nin Suriye'de üç amacının bulunduğunu, bunların "DEAŞ'ın bir daha ortaya çıkmayacak şekilde ortadan kaldırılması", "İran'ın ve İran destekli unsurların askeri varlıklarının sona ermesi" ve "ülkede siyasi bir çözümün sağlanması" olduğunu belirtti.

Hale, Yemen'de çatışmaların sona erdirilmesi için tüm taraflara baskı yaptıklarını ve bu yönde bir çözüme varılması için birçok adım attıklarını savundu.

ABD'li müsteşar, Suudi Arabistan'a da farklı vesilelerle "Yemen'de sivil kayıpları konusunda hassas olması için" çağrıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı David Hale

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