WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı karşısında ABD'nin tutumunu, "Bu süreçte bazı (Suudi yetkililerin) vizelerin iptal edilmesi ve Magnitsky Yasası altında yaptırımların uygulanabilirliğini değerlendirmek gibi güçlü adımlar atıyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsünün düzenlediği panelde konuşan Hale, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine değindi.

ABD'nin sürecin takipçisi olduğunu kaydeden Hale, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önceki sözlerine atıfta bulunarak "Washington'ın bu konuda hassas" olduğunu söyledi.

- "Daha fazlası yapılmalı"

Hale, "Suudiler tarafından, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını istedik. Şu ana kadar bazı olumlu adımlar gördük fakat daha fazlası yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Riyad yönetiminin bazı kişilerle ilgili yaptığı işlemleri hatırlatan Hale, "Bu süreçte bazı (Suudi yetkililerin) vizelerin iptal edilmesi ve Magnitsky Yasası altında yaptırımların uygulanabilirliğini değerlendirmek gibi güçlü adımlar atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.