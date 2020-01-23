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ABD'den, Kasım Süleymani'nin halefine tehdit

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği saldırıda öldürülmesini, "İran rejimi için doldurulamayacak bir boşluk oluşturuldu." şeklinde yorumladı. Süleymani'nin yerine atanan Kaani'yi de tehdit eden Hook, "Eğer İsmail Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." dedi.

ABD'den, Kasım Süleymani'nin halefine tehdit

Hook, "Bölgedeki Amerikalılara veya ABD çıkarlarına yönelik saldırılardan İran rejimini ve vekil güçlerini sorumlu tutacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki hükümet karşıtı protestoların sorulması üzerine Hook, göstericileri "kahraman" olarak niteleyerek, ABD'nin onlara desteğinin süreceğini belirtti.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran 8 Ocak'ta Irak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik yükselmişti.

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brian hook İRAN tehdit

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