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ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 00:09 | Son Güncelleme

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı: - "ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı" - Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekir

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Ajansın bu satış onayını Kongre’ye tebliğ ettiği belirtilen açıklamada, Katar’a daha önce satılan 24 Apache helikopterine ek olarak bu satışın ülkenin yakın hava desteği kabiliyetine katkı sağlatacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki askeri dengeleri etkilemeyeceği ifade edildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekir. 30 günün sonunda ABD’nin, Katar’a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlamış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AH 64 APACHE Katar silah satışı

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