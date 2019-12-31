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  4. ABD'den "Ketaib Hizbullah" diplomasisi

ABD'den "Ketaib Hizbullah" diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 07:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'ta koalisyon güçlerine düzenlediği saldırı ve ABD ordusunun buna verdiği cevapla ilgili olarak İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'li liderlerle telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Hizbullah Tugaylarının Irak ve Suriye'deki bazı hedeflerine yönelik saldırıları konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşerek bu ülkelerle "yakın iş birliği" mesajı verdi.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Bakan Pompeo'nun Netanyahu, bin Selman ve Al Nahyan ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü açıkladı.

Buna göre Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinde "İran'ın bölgede yarattığı tehdidi ve ABD'nin Suriye ve Irak'taki son saldırılarının arka planını" ele aldı.

Pompeo, ABD'nin kendi vatandaşlarını ve bölgedeki çıkarlarını korumak için İran karşısında kararlı bir şekilde somut adımlar atmaya devam edeceğini dile getirdi.

Al Nahyan ile görüşmesinde BAE'nin ABD'ye İran'a karşı verdiği destek için teşekkür eden Pompeo, ABD ile BAE'nin aynı çizgide durduğunun altını çizdi ve iş birliğine devam edecekleri mesajını verdi.

Ketaib Hizbullah örgütünün bölgedeki faaliyetlerini ve ABD'nin Hizbullah unsurlarını hedef alan saldırılarını kapsamlı şekilde ele alan Pompeo ile bin Selman ise İran'a karşı ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı dün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını duyurmuştu.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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ABD BAE israil Ketaib Hizbullah Mike Pompeo Suudi Arabistan

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