ABD'den Kıbrıs'a doğal gaz desteği

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinden Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Lübnan temaslarının ardından Güney Kıbrıs'taki Larnaka havaalanında Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşen Hale, Doğu Akdeniz'in stratejik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Kıbrıs'ın kendi karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) keşfedilen hidrokarbon kaynaklarını sondaj ve kullanım hakkını desteklediklerini kaydetti. Hale,bu doğal kaynakların Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs'taki ABD Büyükelçiliğinden görüşme ile ilgili yapılan açıklamada "hidrokarbon çalışmalarının tüm Akdeniz'de ekonomik refah ve sürdürülebilir enerji güvenliğini sağlama amacı taşıyacağına" dikkat çekildi.

Hale'in Kıbrıs ile ABD arasında başta terörizmle mücadele, deniz ve sınır güvenliği, insan kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği açıklandı. Hale ayrıca Ada'da BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde yeniden birleşmeyi sağlama amaçlı görüşmelerin yeniden başlatılmasını desteklediklerini de söyledi.