HABER

ABD'den Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarına destek

16.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

ABD'nin enerji konularından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, Kıbrıslı Rumların Türk tarafının tepkisine rağmen ada açıklarında sürdürdüğü doğal gaz arama çalışmalarına destek verdi.

ABD'den Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarına destek

ABD'li enerji şirketi ExxonMobil ve Katar devletine bağlı Qatar Petroleum, Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Cuma günü ada açıklarında sondaja başladı. Rum yönetiminin adanın güneyinde ilan ettiği 13 parselden 10'uncusunda gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının başladığı gün Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin doğal gaz arama faaliyetlerine destek verdi.

Enerji konularından sorumlu bakan yardımcısı Fannon, ABD'nin "Kıbrıs'ın kaynak zenginliğini geliştirme hakkını tanıyan pozisyonunu uzun zamandır sürdürdüğünü" belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Fannon, "bölgedeki tüm insanlara fayda sağlayacağını" düşündükleri enerji kaynaklarını aynı zamanda "işbirliği ve ekonomik gelişme için bir katalizör" olarak gördüklerini ve "Kıbrıs'ın bu bağlamda önemli bir rol oynadığını" söyledi. ABD'li bakan yardımcısı, "bölgedeki umut vaat eden gelişmelerden dolayı büyük heyecan duyduklarını" kaydetti.

Fannon, doğal kaynak zenginliğinin, Kıbrıs'ın birleşmesini sağlayacak "kapsamlı bir anlaşma bağlamında adadaki tüm toplumlara eşit olarak paylaştırılması gerektiğine" inandıklarını ifade etti. Fannon, İsrail ve Mısır'ı da içeren bölge turu kapsamında Kıbrıs'a gitmişti.

ExxonMobil'in hidrokarbon arama çalışmaları yapmak üzere bölgeye gönderdiği sondaj gemisi "Stena IceMax", geçtiğimiz günlerde 10'uncu parsele ulaşmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, 25 Şubat 2019'a kadar bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin Navtex bildiriminde bulunarak diğer gemileri "Stena IceMax"e 500 metreden fazla yaklaşmamaları için uyarmıştı.

Türkiye'nin tepkisi

Rum yönetimi, 10'uncu parsel olarak kabul ettiği bölgede doğalgaz aranması için geçen yıl ExxonMobil ve Qatar Petroleum (Katar Petrolleri) şirketleriyle anlaşmıştı.

Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) doğalgaz ve petrol arama ruhsatı verdiği alanlarla çakışmayan 10'uncu parsel, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesine (MEB) de girmiyor. Ancak Türkiye, Güney Kıbrıs'ın Kuzey'in dahil olmadığı tek taraflı eylemi nedeniyle 10'uncu parseldeki sondaj çalışmalarına da karşı çıkıyor.

Kıbrıslı Rumlar ise sürdürdükleri doğal gaz arama faaliyetlerini egemenlik hakkı olarak görüyor ve olası bir ekonomik kazancın ada birleştikten sonra tüm Kıbrıslılara adilane bir şekilde paylaştırılacağını savunuyor.

Kıbrıs açıklarındaki ilk doğalgaz rezervi keşfini ABD'li enerji şirketi Noble Energy 2011 yılında, Rumların 12'nci parsel olarak adlandırdığı bölgede yapmıştı. Ancak bulunan 127,4 milyar metreküplük rezervin çıkarılması için herhangi bir işlem yapılmadı.

DW,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
ABD Adalet Bakanlığı’ndan ‘Fethullah Gülen’ AçıklamasıABD Adalet Bakanlığı’ndan ‘Fethullah Gülen’ Açıklaması
Florida’da Oylar Elle Yeniden SayılıyorFlorida’da Oylar Elle Yeniden Sayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Trump'ı çok kızdıracak karar!

Trump'ı çok kızdıracak karar!

7 yaşındaki kızını sürekli telefonla oynuyor diye öldürdü!

7 yaşındaki kızını sürekli telefonla oynuyor diye öldürdü!

Görüntüler şaşkına çevirdi! Tartışma yaratan anlar ayin mi yapıyorlar?

Görüntüler şaşkına çevirdi! Tartışma yaratan anlar ayin mi yapıyorlar?

Kilogramın tanımı değişiyor

Kilogramın tanımı değişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.