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ABD'den Kiev'deki diplomat ailelerine 'Terk edin' çağrısı

24.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Amerikan diplomatlarının ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

ABD'den Kiev'deki diplomat ailelerine 'Terk edin' çağrısı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği "Rusya'nın askeri müdahalesi her an gelebilir" açıklamasını yaptı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Amerikan diplomatlarının ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi. Bakanlığın talimatı, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan diplomatların gönüllü bir biçimde ülkeyi terk etmelerini de mümkün kılıyor.

ABD Kiev Büyükelçiliği de "Rusya'nın askeri müdahalesi her an gelebilir" açıklamasını yaparak bu durumun gerçekleşmesi halinde Amerikan vatandaşlarının tahliyesinin sağlanamayabileceğini duyurdu. Elçilik şu anda Ukrayna'da olan ABD vatandaşlarından ülkeden çıkışlarını planlamalarını istedi. Açıklamalar Washington'un Rusya'nın Ukrayna'nın müdahalesini ne kadar muhtemel gördüğünü ortaya koydu.

İngiltere'den Murayev iddiası

Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yığdığı asker sayısı 100 bini geçiyor ancak Kremlin ısrarla ülkeyi işgal hazırlığında olduğunu reddediyor. Dün de İngiltere Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Moskova yanlısı Ukraynalı siyasetçi Yevgeni Murayev'i ülkenin başına getirmeyi hedeflediğini ileri sürdü. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss "Ukrayna'da Rus yanlısı bir liderlik oluşturma amaçlı Kremlin komplosuna müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiayı "dezenformasyon" olarak niteledi ve NATO'nun Ukrayna'da "gerilimi tırmandırdığını" iddia etti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'ya asker konuşlandırmayı gündemine aldığı öğrenildi. New York Times'ın haberine göre haftasonu Camp David'de üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle biraraya gelen Biden, Doğu Avrupa ülkelerine bin ila 5 bin arasında asker konuşlandırmayı tasarlıyor. Reuters'e konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili bu sayıları doğrulamazken "Planlar geliştiriyoruz ve müttefiklerle ileriye dönük seçenekleri kararlaştırmak için istişarelerde bulunuyoruz" demekle yetindi.

AB'nin gündemi Ukrayna

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları'nın bugün Brüksel'deki toplantısında da başlıca gündem Ukrayna krizi. Zirvede işgal halinde uygulanacak yaptırımların taslağının da görüşülmesi bekleniyor. Ancak 27 üyeli birlik içinde bu konuda bir konsensüs sağlanmasının zor olduğu belirtiliyor.

Zirveye ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da videokonferans yoluyla katılması bekleniyor. Blinken bakanlara Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını aktaracak. Blinken Pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'ya bir işgal öncesinde ekonomik yaptırım uygulanmasını reddetmiş ve bunun Batı'nın Rusya karşısındaki caydırıcı etkisini baltalayacağını söylemişti.

Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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