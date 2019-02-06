ABD'den koalisyon ortaklarına IŞİD güvencesi

IŞİD'le mücadele için kurulan uluslararası koalisyonun 79 üyesinden dışişleri bakanı ve üst düzey yetkililerin katıldığı konferans Washington'da başladı. Toplantının açılışında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Amerika, bizi tahrip etme niyetindekilere aman vermeme konusunda liderliğini sürdürecek" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekme planına da değinen Pompeo, "ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi, Amerika'nın verdiği savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Sizlerle birlikte bu savaşı vermeye devam edeceğiz" dedi. Asker çekme kararının "özünde bir taktik değişikliği" olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, "Misyonumuzdaki bir değişikliği ifade etmiyor. Eski savaşımızdaki yeni bir aşamayı temsil ediyor" diye konuştu.

"Taleplerimizi öğreneceksiniz"

Pompeo, "IŞİD'in kalıcı olarak mağlup edilmesi" için de toplantıya katılan ülkelerden ABD'ye destek olmalarını istedi.

"Misyonumuzu başarıyla tamamlamak için yardımınıza ihtiyacımız var. Tıpkı geçtiğimiz ay ve yıllarda olduğu gibi" ifadesini kullanan ABD'li bakan, "Bu amaçla, koalisyon ortaklarımızdan, çabalarımızın sürmesini sağlayacak taleplerimize hızlı ve ciddi bir şekilde itibar etmelerini istiyoruz. Bu taleplerimizi muhtemelen çok kısa süre içinde öğreneceksiniz" diye ekledi ancak başka detay vermedi.