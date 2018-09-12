WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Yemen'deki askeri operasyonlarından kaynaklanan sivillere zarar verme riskini azaltmak için girişimlerde bulunacakları konusunda Kongreye güvence verdi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Yemen'de yaşanan insani krizin sonra erdirilmesi kapsamında Kongreye gönderdiği taahhüde ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Pompeo, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen'deki askeri operasyonlarından kaynaklanan sivillere ve altyapıya zarar verme riskini azaltmak için girişimlerde bulunacaklarını ABD Kongresine bildirdim." ifadesini kullandı.

- "Suudi liderliğindeki koalisyonla çalışmayı sürdüreceğiz"

Yemen'deki çatışmayı sona erdirmenin Trump yönetimi için ulusal bir güvenlik önceliği olduğunu belirten Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'deki iç savaşı sona erdirmesi, ticari ve insani yardımların mümkün olduğunca çok sağlaması, çatışmanın sivil ve sivil altyapı üzerindeki etkisini azaltan eylemlerde bulunması ve BM tarafından yürütülen çabalara destek vermesi için Suudi liderliğindeki koalisyon ile yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz."