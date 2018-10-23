HABER

ABD'den Konya'ya gelip eski eşinin kocasını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 20:00 | Son Güncelleme

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Halil İbrahim K.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Halil İbrahim K. (30), Konya'ya gelerek, kendi çocuğu hakkında uygunsuz sözler söylediğini ileri sürdüğü eski eşinin kocası Hüseyin Alşahin'i (30) tabancayla vurup öldürdü. Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak'ta meydana geldi. ABD'de yaşayan Halil İbrahim K., iddiaya göre, boşandığı M.A.'nın eşi Hüseyin Alşahin ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Halil İbrahim K., 2 gün önce Türkiye'ye geldi. Halil İbrahim K., ruhsatsız tabancasını yanına alarak Alşahin'in otomotiv ve aydınlatma malzemeleri sattığı iş yerine gitti. Halil İbrahim K., buradaki tartışma sırasında Hüseyin Alşahin'e üzerinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kendisini korumak isteyen Alşahin iş yerinin içine doğru kaçtı. Hüseyin Alşahin'in peşinden giden Halil İbrahim K., burada da art arda ateş etti. Vücuduna 6 mermi isabet eden ve kanlar içinde kalan Alşahin, çalışanları tarafından çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin Alşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Halil İbrahim K. ise daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Halil İbrahim K., ilk ifadesinde, eski eşinin kocası olan Hüseyin Alşahin'i, kendi çocuğuyla ilgili uygunsuz sözleri nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

PARTNERKayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!Kayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!
Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kameradaOsmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada
Araçtaki incelemenin fotoğrafıAraçtaki incelemenin fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.