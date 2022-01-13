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ABD’den Kritik Rusya Uyarısı

13.01.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin AGİT büyükelçisi, Viyana'da Rusya görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Batı'nın Moskova ile gerilimde bir tırmanış olabileceği ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini söyledi

ABD’den Kritik Rusya Uyarısı

ABD'nin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) büyükelçisi Michael Carpenter, Viyana'da Rusya görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Batı'nın Moskova ile gerilimde bir tırmanış olabileceği ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini söyledi ve "savaş çağrılarının yüksek olduğu" uyarısında bulundu.

57 ülkeden oluşan AGİT nezdindeki ABD Daimi Temsilcisi Michael Carpenter, son görüşmelerin ardından gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin etki alanları veya ulusların kendi ittifaklarını seçme hakları üzerinde kısıtlamaları kabul etmeyeceğini söyledi.

Carpenter, "Şu anda Avrupa güvenliğinde bir krizle karşı karşıyayız. Savaş tamtamlarının sesi yüksek geliyor ve söylem oldukça keskin bir hal aldı" dedi.

Carpenter, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın 100 bin asker, gelişmiş silahlar, topçu sistemleri, elektronik savaş sistemleri ve mühimmat yığmasının "Rusya'nın niyetinin ne olduğu konusunda birçok soruyu gündeme getirdiğini" söyledi.

ABD’nin AGİT büyükelçisi, "Bunu çok ciddiye almalıyız. Bir tırmanış olabileceği ihtimaline hazırlıklı olmalıyız” dedi ve Washington'un “diyalog ve gerilimi azaltma yolunu” tercih ettiğinin de altını çizdi.

Rusya, Batı'yı Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemeye ve Avrupa'da onlarca yıldır süren NATO genişlemesinden vazgeçmeye ikna etmeye çalışırken, çıkmaza girdiğini bildirmişti.

Rusya'nın AGİT nezdindeki büyükelçisi Alexander Lukaşeviç de Moskova'nın Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusundaki önerilerine Batı'nın verdiği yanıttan hayal kırıklığına uğradıklarını söylemişti. Ancak Lukaşeviç, vazgeçmedikleri diplomaside girişimleri hızlandıracaklarını da kaydetmişti.

Rus elçi, Moskova ile Batı arasındaki görüşmelerin kritik bir an olduğunu ve tarafların anlaşmaya varması gerektiğini, aksi takdirde potansiyel olarak feci bir sonuç çıkması riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Lukaşeviç, AGİT görüşmelerinden sonra iyimser olmak için çok az neden olduğunu belirtti.

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