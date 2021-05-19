ABD'den Kuzey Akım 2 Projesinde Alman Firmaya Yaptırım Muafiyeti

Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya’nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesini yürüten firma ve genel müdürünü yaptırımlardan muaf tutmayı planlıyor.

Reuters’ın haberine göre, Washington’da planlar konusunda bilgi sahibi bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımlar muafiyeti konusunda bir raporu Kongre’ye sunma hazırlığında olduğunu bildirdi. Kaynağın verdiği bilgiye göre raporda, Kuzey Akım 2 AG firması ve Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen firma CEO’su Matthias Warning’ın yaptırımlara tabi tutulabilecek faaliyetlerde bulunduğu ancak Amerika’nın ulusal çıkarları açısından yaptırım muafiyeti verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, ABD yönetiminin söz konusu firma ve yetkiliye yaptırımlardan vazgeçtiğini ancak Kuzey Akım 2 ile bağlantılı Rus kurumları ve gemilerine yaptırım getirdiğini kaydetti.

Maas açıklamasında, “Washington’daki ortaklarımızla bu konuyu daha ayrıntılı görüşmekten memnun oluruz. Bunu yapıcı bir adım olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.