ABD'den Kuzey Akım 2 Projesinde Alman Firmaya Yaptırım Muafiyeti

Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya’nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesini yürüten firma ve genel müdürünü yaptırımlardan muaf tutmayı planlıyor.
Reuters’ın haberine göre, Washington’da planlar konusunda bilgi sahibi bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımlar muafiyeti konusunda bir raporu Kongre’ye sunma hazırlığında olduğunu bildirdi. Kaynağın verdiği bilgiye göre raporda, Kuzey Akım 2 AG firması ve Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen firma CEO’su Matthias Warning’ın yaptırımlara tabi tutulabilecek faaliyetlerde bulunduğu ancak Amerika’nın ulusal çıkarları açısından yaptırım muafiyeti verilmesi gerektiği belirtiliyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, ABD yönetiminin söz konusu firma ve yetkiliye yaptırımlardan vazgeçtiğini ancak Kuzey Akım 2 ile bağlantılı Rus kurumları ve gemilerine yaptırım getirdiğini kaydetti.
Maas açıklamasında, “Washington’daki ortaklarımızla bu konuyu daha ayrıntılı görüşmekten memnun oluruz. Bunu yapıcı bir adım olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.
Washington’daki kaynağa göre, Demokrat Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını sağlayacak Kuzey Akım 2 projesine karşı durmaya devam ediyor. Ancak Biden‘ın, Rusya’dan en fazla doğalgaz ithal eden Avrupa ülkelerinin başında gelen Almanya ile eski Başkan Donald Trump döneminde bozulan ilişkilerin düzeltilmesi yönündeki stratejik kararlılığına dair de sinyal göndermeyi önemli bulduğu belirtiliyor.
Şu an yüzde 95 oranında tamamlanmış olan ve Ukrayna’ya bağlantısı olmadan Baltık Denizi’nden geçen boru hattı, Ukrayna’ya Rusya karşısında güç kaybettiren bir proje olarak da yorumlanıyor.
Ukrayna’nın devlet enerji firması Naftogaz’ın yeni Genel Müdürü Yuriy Vitrenko, Kuzey Akım 2 projesini, “Rusya’nın en kötü ve en tehlikeli jeopolitik projesi” olarak nitelendirdi ve bu boru hattının faaliyete sokulmaması için gereken yaptırımların Washington tarafından uygulamaya koyulması için görüşmeleri devam ettireceklerini söyledi.
Rus yetkililer ise, Biden yönetiminin adımının, Rusya ile ABD arasındaki gerginliklerin azaltılmasına yardımcı olabileceği işaretini verdi.
Dün Alman mevkidaşı Maas ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika’nın bu projeye hala karşı çıktığına ancak Rusya karşısında NATO müttefikleriyle birlikte hareket etmeye daha fazla önem verdiklerine vurgu yaptı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin söz konusu boru hattı projesiyle ilgili görüşünün hala aynı olduğuna dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de, “Biden yönetimi Kuzey Akım 2 boru hattının Rusya’nın bir jeopolitik projesi olduğunu ve Avrupa’nın, Ukrayna’nın ve NATO müttefikleri ve ortaklarının enerji güvenliğini tehdit eden bir proje olduğunu açıkça ifade etti” şeklinde konuştu.