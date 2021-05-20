ABD'den Kuzey Akım 2 Projesinde Alman Firmaya Yaptırım Muafiyeti

Biden yönetimi, ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Rus şirketlerine ve gemilerine yaptırım uygulama kararı aldı. Ancak yönetim, proje kapsamında yer alan Alman firmasını yaptırımlardan muaf tuttu.
Kuzey Akım 2 projesinde yer alan Alman firmayı ve firmanın CEO'sunu yaptırımlardan muaf tutma kararı alındığı bilgisi, ABD Kongresi'ne sunulan bir raporla açıklandı. Karar, Başkan Joe Biden'ın ABD'nin kilit müttefiklerinden Almanya'yla selefi Donald Trump'ın başkanlığı sırasında zedelenen ilişkileri iyileştirmeye çalıştığı dönemde alındı.
Ancak yaptırım muafiyeti kararı, Alman firmayı ve firmanın CEO'sunu hedef alarak projeyi durdurmayı hedefleyen bazı Kongre üyelerinin ve Kuzey Akım 2 projesi karşıtlarının tepkisini çekti.
ABD'nin Ukrayna Polonya endişesi
ABD, uzun zamandır, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz ikmali için planlanan Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor. Bunun gerekçesi, boru hattının Avrupa enerji güvenliğini tehdit etmesi ve Ukrayna ve Polonya'yı devre dışı bırakacağı için bu iki ülke açısından bir tehdit unsuru haline gelmesi.
New Hampshire eyaleti Demokrat Partili Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu kıdemli üyesi Jeanne Shaheen, "Daha ilk günden Biden yönetimine Kuzey Akım 2 boru hattının tamamlanmasının engellenmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim" dedi. Senatör Shaheen, Biden yönetiminin Alman firmayı yaptırımlardan muaf tutma kararının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.
Shaheen açıklamasında, "Bu boru hattının tamamlanması ABD'nin güvenlikle ilgili çıkarlarına ve bölgedeki ortaklarımızın istikrarına yönelik bir tehdit oluşturuyor" dedi.
Biden yönetimiyse Rusya'nın hızla tamamlamak için çalıştığı boru hattına hala karşı olduğunu bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Vekili Karine Jean-Pierre, "Biden yönetimi, Kuzey Akım 2 boru hattının kötü bir anlaşma olduğunu açıkça ifade etti. Bu, Rusya'nın Avrupa enerji güvenliğini tehdit eden jeopolitik projesidir" şeklinde konuştu.
Kongre'den yapılan açıklamada Biden yönetiminin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan sekiz Rus gemisine ve firmasına yaptırım uygulayacağı bildirildi. Alman firması Nord Stream 2 AG ve firmanın Alman CEO'sunun ABD yasalarını ihlal ettiği belirlendi. Ancak Kongre yetkilileri ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a göre Biden, başkanlık yetkisini kullanarak, yasada yer alan ulusal çıkar muafiyeti kapsamında Alman firma ve CEO'suna yaptırım muafiyeti getirilmemesi kararı aldı.
Almanya: ‘’Yapıcı bir adım’
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu kararı, Washington'daki ortaklarımızla memnuniyetle ele almaya devam edeceğimiz yapıcı bir adım olarak algılıyoruz" dedi.
Projeyi destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus doğalgazının zaten diğer güzergahlar üzerinden Avrupa'da serbestçe dolaştığını, buna Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 1 hattının da dahil olduğunu kaydediyor.
Rus devlet firması Gazprom'a ait olan Kuzey Akım 2 hattı, bazı Avrupalı firmaların yatırımlarıyla da destekleniyor. Almanya'da bazı çevrelerse Rusya'nın muhalif lider Aleksey Navalny'ye yönelik kötü muamelesi nedeniyle projeden çıkılması gerektiği görüşünde.
Alman Bakan Maas, üç ay sonra açıklanacak bir sonraki rapordan önce yaptırım muafiyetinin devam etmesini sağlamak için ne gibi adımlar atılması gerektiğini Amerikalı yetkililerle görüşeceklerini söyledi.
Biden yönetimi, Almanya'yı yaptırımlardan muaf tutup Rus firmalarına odaklanmayı tercih ederek bazı Kongre üyeleriyle arasındaki çekişmeyi de kızıştırdı. Bu Kongre üyeleri, Biden yönetiminin Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey görevler için aday gösterdiği bazı isimleri onaylamama tehdidinde bulunuyor.
Cumhuriyetçi Partili senatörler Ted Cruz ve Michael McCaul ile Demokrat Partili senatörler Bob Menendez, Chris Coons ve Jeanne Shaheen, Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor.
Almanya'daysa 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde Merkel'in yerine geçmesi muhtemel iki ana aday, boru hattı projesine ilişkin zıt görüşlere sahip. Yüzde 95'i tamamlanan boru hattının Almanya sularındaki son ayağının inşaatıysa henüz başlamadı.
Çevreci Yeşiller Partisi lideri Annalena Baerbock, kısa süre önce "Kuzey Akım 2 projesinden çekilirdim" şeklinde bir açıklama yaptı. Merkel'in merkez sağ partisinin lider adayı Armin Laschet ise projeye destek veriyor.