ABD'den Kuzey Akım 2 Projesinde Alman Firmaya Yaptırım Muafiyeti

ABD, uzun zamandır, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz ikmali için planlanan Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor. Bunun gerekçesi, boru hattının Avrupa enerji güvenliğini tehdit etmesi ve Ukrayna ve Polonya'yı devre dışı bırakacağı için bu iki ülke açısından bir tehdit unsuru haline gelmesi.

Ancak yaptırım muafiyeti kararı, Alman firmayı ve firmanın CEO'sunu hedef alarak projeyi durdurmayı hedefleyen bazı Kongre üyelerinin ve Kuzey Akım 2 projesi karşıtlarının tepkisini çekti.

Kuzey Akım 2 projesinde yer alan Alman firmayı ve firmanın CEO'sunu yaptırımlardan muaf tutma kararı alındığı bilgisi, ABD Kongresi'ne sunulan bir raporla açıklandı. Karar, Başkan Joe Biden'ın ABD'nin kilit müttefiklerinden Almanya'yla selefi Donald Trump'ın başkanlığı sırasında zedelenen ilişkileri iyileştirmeye çalıştığı dönemde alındı.

Biden yönetimi, ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Rus şirketlerine ve gemilerine yaptırım uygulama kararı aldı. Ancak yönetim, proje kapsamında yer alan Alman firmasını yaptırımlardan muaf tuttu.

New Hampshire eyaleti Demokrat Partili Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu kıdemli üyesi Jeanne Shaheen, "Daha ilk günden Biden yönetimine Kuzey Akım 2 boru hattının tamamlanmasının engellenmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim" dedi. Senatör Shaheen, Biden yönetiminin Alman firmayı yaptırımlardan muaf tutma kararının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.

Shaheen açıklamasında, "Bu boru hattının tamamlanması ABD'nin güvenlikle ilgili çıkarlarına ve bölgedeki ortaklarımızın istikrarına yönelik bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Biden yönetimiyse Rusya'nın hızla tamamlamak için çalıştığı boru hattına hala karşı olduğunu bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Vekili Karine Jean-Pierre, "Biden yönetimi, Kuzey Akım 2 boru hattının kötü bir anlaşma olduğunu açıkça ifade etti. Bu, Rusya'nın Avrupa enerji güvenliğini tehdit eden jeopolitik projesidir" şeklinde konuştu.

Kongre'den yapılan açıklamada Biden yönetiminin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan sekiz Rus gemisine ve firmasına yaptırım uygulayacağı bildirildi. Alman firması Nord Stream 2 AG ve firmanın Alman CEO'sunun ABD yasalarını ihlal ettiği belirlendi. Ancak Kongre yetkilileri ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a göre Biden, başkanlık yetkisini kullanarak, yasada yer alan ulusal çıkar muafiyeti kapsamında Alman firma ve CEO'suna yaptırım muafiyeti getirilmemesi kararı aldı.