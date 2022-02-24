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ABD’den Kuzey Akım-2 Şirketine Yaptırım Hazırlığı

23.02.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biden yönetiminin Rus doğalgazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşıması öngörülen ancak Almanya’nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı sebebiyle askıya aldığı Kuzey Akım-2 boru hattı projesinden sorumlu olan şirkete yaptırım uygulanacağını açıklaması bekleniyor. CNN’e bilgi veren ABD’li yetkililer Kuzey Akım-2 şirketine yaptırım getirileceğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından uygulanan yaptırımlar kapsamında böyle...

ABD’den Kuzey Akım-2 Şirketine Yaptırım Hazırlığı

Biden yönetiminin Rus doğalgazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşıması öngörülen ancak Almanya’nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı sebebiyle askıya aldığı Kuzey Akım-2 boru hattı projesinden sorumlu olan şirkete yaptırım uygulanacağını açıklaması bekleniyor.

CNN’e bilgi veren ABD’li yetkililer Kuzey Akım-2 şirketine yaptırım getirileceğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından uygulanan yaptırımlar kapsamında böyle bir adım atılacağı belirtiliyor.

İsviçre firması olan Kuzey Akım-2 ana şirketi Rusya devleti kontrolunda bulunan doğalgaz devi Gazprom. Boru hattı projesinin Almanya’ya Rus gazı akışını iki katına çıkarması öngörülmüştü.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan henüz yaptırım konusunda resmi açıklama gelmedi.

Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada, Almanya’nın projeyi durdurma kararının ardından Kuzey Akım-2 projesinin bu aşamada ilerlemeyeceğini açıklamıştı.

Boru hattı projesinin tamamının sahibi olan Rus enerji devi Gazprom maliyetin yarısını ödemiş, geri kalan kısmını da Shell, Avusturyalı gaz firması OMV ve Fransa enerji şirketi Engie ile Almanya’nın Uniper şirketiyle Wintershall DEA üstlenmişti.

11 milyar dolar değerinde olan ve Avrupa’yı bölen enerji projesi Eylül ayında tamamlanmış; ancak Almanya ve Avrupa Birliği’nin lisans onayını beklediği için henüz faaliyete geçmemişti.

Projenin beş finansöründen biri olan Fransa’nın Engie şirketi Almanya’nın boru hattı projesini askıya almasının ardından durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

Ukrayna olağanüstü hal ilan etti

Ukrayna olağanüstü hal ilan ederek Rusya’daki vatandaşlarına bu ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Moskova ise Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Rusya’nın, ayrılıkçıların bir sonraki adımının ya da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in kişisel kararının ne olabileceğini kestirmem mümkün değil dedi.

30 gün sürecek olan olağanüstü hal Perşembe günü yürürlüğe girecek. Ayrıca Ukrayna hükümeti silah altına alınabilecek yaşta olan tüm erkek vatandaşlar için zorunlu askerlik hizmeti getirildiğini açıkladı.

Ukrayna’da banka ve hükümet internet sitelerine siber saldırı

Ukrayna’da bankaları hedef alan siber saldırıların kapsamıysa genişliyor. Aralarında Ukrayna dışişleri bakanlığının da olduğu bazı devlet kurumlarına ait internet siteleri de siber saldırının hedefi oldu.

Altı AB ülkesi siber saldırı tehditleriyle mücadele amacıyla Ukrayna’ya siber güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekip göndereceklerini açıklamıştı.

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, Ukrayna’dan gelen talep üzerine, Litvanya, Hollanda, Polonya, Estonya, Romanya ve Hırvatistan’ın uzman ekip göndereceğini belirtmişti.

ABD ve İngiltere geçtiğimiz günlerde Ukrayna’da bankalar ve hükümete ait internet sitelerine yönelik siber saldırıların arkasında Rus askeri korsanların olduğunu söylemişti.

Rusya ise DDos adıyla bilinen ve internet sitelerinin hizmet verememesine yol açan siber saldırılarda rolü olduğunu yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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