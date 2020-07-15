ABD’den Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı’na Yaptırım Tehdidi

ABD’den, Rus doğalgazını Avrupa ve Türkiye’ye taşıması planlanan Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı boru hattı projelerine yaptırımın önünü açabilecek bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, projelere yatırım yapan firmaları ‘’Ya şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın’’ sözleriyle uyardı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çarşamba günü bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılında yürürlüğe giren Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele (CAATSA) yasasının uygulama çerçevesini belirleyen yönergenin güncelleneceğini ve Rus doğalgazını Almanya ve Avrupa’ya taşıması planlanan ve tamamlanmak üzere olan boru hattı projelerinin de yasa kapsamına alınacağını açıkladı.

Pompeo’nun açıklaması, Kuzey Akım-2 projesine ve Türk Akımı projesinin bir ayağına yönelik şimdiye kadar uygulanan yaptırım muafiyetinin ortadan kalkması anlamına geliyor.

Pompeo: ‘’Ya projelerden çıkın ya da sonuçlarına katlanın’’

Mike Pompeo, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan ve geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Türk Akımı projesini de hedef aldı.