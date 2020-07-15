ABD’den Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı’na Yaptırım Tehdidi

ABD’den, Rus doğalgazını Avrupa ve Türkiye’ye taşıması planlanan Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı boru hattı projelerine yaptırımın önünü açabilecek bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, projelere yatırım yapan firmaları ‘’Ya şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın’’ sözleriyle uyardı.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çarşamba günü bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılında yürürlüğe giren Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele (CAATSA) yasasının uygulama çerçevesini belirleyen yönergenin güncelleneceğini ve Rus doğalgazını Almanya ve Avrupa’ya taşıması planlanan ve tamamlanmak üzere olan boru hattı projelerinin de yasa kapsamına alınacağını açıkladı.
Pompeo’nun açıklaması, Kuzey Akım-2 projesine ve Türk Akımı projesinin bir ayağına yönelik şimdiye kadar uygulanan yaptırım muafiyetinin ortadan kalkması anlamına geliyor.
Pompeo: ‘’Ya projelerden çıkın ya da sonuçlarına katlanın’’
Mike Pompeo, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan ve geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Türk Akımı projesini de hedef aldı.
Her iki projeye yatırım yapan şirketleri uyaran Pompeo, ‘’Ya projelerden şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın’’ sözleriyle mesaj verdi.
Türk Akımı projesi Rusya’dan çıkan doğalgazı, Ukrayna’yı devre dışı bırakarak Türkiye üzerinden Bulgaristan’a bağlanan ve bu rota üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan doğal gaz boru hattı. İki hattan oluşan projenin açılışı 8 Ocak’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı bir törenle Türkiye’de yapılmıştı.
‘’En büyük ulusal güvenlik sorunu Çin Komünist Partisi’’
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ve ABD arasında Çin teknoloji devi Huawei üzerinden yaşanan gerilime de değindi. Pompeo, insan hakları ihlalleriyle suçladığı Huawei gibi şirketlere yönelik vize kısıtlaması getireceklerini belirtti; ‘’İnsan hakları ihlalleri ve istismarına karışan rejimlere maddi destek sağlayan Huawei gibi Çinli teknoloji şirketlerinin bazı çalışanlarına vize kısıtlamaları getireceğiz’’ dedi.
ABD Dışişleri Bakanı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Huawei’in 5G şebekesinden 2027 yılı sonuna kadar tamamen çıkarılması talimatını da ‘’Daha çabuk yapılması her zaman daha iyi’’ sözleriyle değerlendirdi.
Mike Pompeo, basın toplantısının ardından katıldığı bir forumda da Trump yönetiminin ikinci döneminde en büyük ulusal güvenlik sorununun Çin Komünist Partisi olduğunu vurguladı.
Çin’in sosyal medya uygulaması TikTok konusunda ne gibi bir adım atılacağı sorusuna ise Pompeo, Çin teknoloji şirketlerine yönelik yakın zamanda bir dizi karar almayı umdukları yanıtını verdi.
İngiltere ve Danimarka ziyaretlerinde de gündem Çin
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Pazartesi gününden itibaren İngiltere ve Danimarka’yı ziyaret edeceğini, ziyaretlerinde Çin’in Hong Kong’a muamelesinin gündemin üst sıralarında olacağını söyledi.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mike Pompeo’nun Danimarka ziyareti sırasında Grönland’ın Dışişleri Bakanı Steen Lynge ile de görüşmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl Ağustos ayında Grönland’ı Danimarka’dan satın alma teklifinde bulunmuş, Danimarka ve Grönland yetkilileri de bölgenin satılık olmadığını söyleyerek Trump’a tepki göstermişti.