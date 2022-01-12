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ABD’den Kuzey Kore Füze Denemeleri Sonrası Yaptırımlar

12.01.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD altı Kuzey Koreli, bir Rus ve merkezi Rusya’da olan bir şirkete Rusya ve Çin'den Kuzey Kore’nin silah programı için mal tedarik etmekten sorumlu oldukları gerekçesiyle yaptırım getirdi. Kuzey Kore son ikisi geçen haftadan bu yana olmak üzere son dönemde art arda füze denemeleri yapmıştı

ABD altı Kuzey Koreli, bir Rus ve merkezi Rusya’da olan bir şirkete Rusya ve Çin'den Kuzey Kore’nin silah programı için mal tedarik etmekten sorumlu oldukları gerekçesiyle yaptırım getirdi. Kuzey Kore son ikisi geçen haftadan bu yana olmak üzere son dönemde art arda füze denemeleri yapmıştı.

ABD Maliye Bakanlığı yaptırım kararının amacının Kuzey Kore’nin silah programını geliştirmesini önlemek ve silah teknolojilerini yaygınlaştırmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 2021 yılının Eylül ayından bu yana Kuzey Kore’nin altı balistik füze fırlattığı, bunların her birinin bir dizi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, bu önlemlerin Kuzey Kore’nin yabancı temsilcileri kullanarak yasadışı yollarla mal tedarik etmeyi sürdürmesi üzerine alındığını belirtti.

Nelson Kuzey Kore’nin son füze denemelerinin uluslararası toplumun diplomasi ve nükleerden arınma çağrılarına rağmen yasaklanan programları sürdürdüğü yönünde delil oluşturduğunu söyledi.

Açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’da bulunan Kuzey Koreli Choe Myong Hyon, Rusya vatandaşı Roman Anatolyevich Alara ile Rus şirket Parsek LLC’nin kitle imha silahlarının yayılmasına katkı sunan faaliyetlere veya işlemlere malzeme sağladıklarını belirtti.

Açıklamada Kuzey Kore İkinci Doğa Bilimleri Akademisi'nin (SANS) Vladivostok’ta bulunan temsilcisi Choe Myong Hyon'un Rusya'dan telekomünikasyonla ilgili ekipman tedarik etmek için çalıştığı belirtildi.

SANS'a bağlı kuruluşun Çin’de bulunan dört Kuzey Koreli temsilcisi - Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak ve Pyon Kwang Chol - ve bir diğer Kuzey Koreli O Yong Ho da yaptırımların hedefi oldu.

Maliye Bakanlığı, Dalian’da bulunan Sim Kwang Sok’un çelik alaşımları ve Shengyang’da bulunan Kim Song Hun’un yazılım ve kimyasallar tedarik etmeye çalıştığını söyledi.

Kim’den stratejik askeri gücü arttırma sözü

Kuzey Kore devlet medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Salı günü hipersonik füze denemesini izlerken ülkesinin stratejik askeri güçlerinin arttırılması çağrısında bulunduğunu aktarmıştı.

Uzmanlara göre bir haftadan kısa süre içinde yapılan ikinci füze denemesi Kim Jong Un’un Güney Kore ve ABD ile nükleer görüşmelerin çıkmaza girdiği bir dönemde, yılbaşında verdiği ‘orduyu en son teknolojiyle destekleme’ sözünü tutmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Salı günkü füze denemesi, ABD’nin BM misyonu ile Arnavutluk, Fransa, İrlanda, Japonya ve İngiltere’nin Kuzey Kore’nin geçen haftaki denemeleri kınamasının ve BM’ye üye ülkelere yaptırım yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapmasının ardından geldi.

BM Güvenlik Konseyi kararları Kuzey Kore’nin balistik füzelerini ve nükleer testlerini yasaklıyor ve bu programlara yaptırım getiriyor. Çarşamba günü ABD Maliye Bakanlığı tarafından alınan yaptırım kararı, listedeki isimlerin ABD’deki mal varlıklarını donduruyor ve bu kişilerle iş yapılmasını engelliyor.

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