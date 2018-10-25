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ABD'den Kuzey Kore ile iş yapan Singapurlu iş adamına yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 21:30 | Son Güncelleme

Singapur vatandaşı Tan Wee Beng'in, deniz aşırı paravan şirketler ve hayali ihracat sözleşmeleriyle Kuzey Kore'nin ABD finans sistemini kullanarak milyonlarca dolar para aklamasına yardım ettiği iddia ediliyor

WASHİNGTON (AA) - ABD, Kuzey Kore'nin BM'nin uyguladığı mali yaptırımları delmesine yardım ettiği gerekçesiyle, Singapurlu bir iş adamı ve şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, Singapur vatandaşı Tan Wee Beng'in Singapur, Tayland ve Hong Kong'da kurduğu paravan ihracat şirketleri aracılığıyla Kuzey Kore rejiminin ABD finansal sistemine erişimini sağlayarak yaptırımları delmesine yardımcı olduğunu duyurdu.

Bakanlık, Singapurlu Tan ve şirketlerini Amerika'nın yaptırım listesine aldı.

Singapurlu iş adamının ve şirketlerinin ABD'de bulunan tüm varlıklarına el konulurken, Amerikan vatandaşlarının onlarla iş yapması da yasaklandı.

Tan'ın 2011'den bu yana hayali ihracat sözleşmeleriyle Pyongyang yönetiminin ABD'de milyonlarca dolar para aklamasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Singapurlu iş adamı, kara para aklamanın yanı sıra banka sahteciliği ve ABD hükümetini dolandırmakla suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Singapur Tan Wee Beng

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