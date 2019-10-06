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ABD'den "Kuzey Kore'nin açıklamaları görüşmenin ruhunu yansıtmıyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: "(Kuzey Kore'nin ABD ile müzakerelerin kesildiği açıklaması) Kuzey Kore delegasyonunun yaptığı açıklamalar, 8,5 saat süren görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmıyor. ABD, masaya yaratıcı fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla iyi müzakerelerde bulundu" - Görüşmelerimiz sonunda ABD, İsveçli ev sahibimizin 2 hafta içinde yeniden Stockholm'de görüşme davetini kabul etti" - "ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda 70 yıllık savaş ve düşmanlığın sadece bir cumartesi günüyle üzerinden gelemez. Bunlar ağır konular ve her iki ülkenin de güçlü taahhüdünü istiyor. ABD bu taahhütü veriyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin kesildiğine ilişkin açıklamasının "görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmadığını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan görüşmelerin ardından Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil'in yaptığı, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore delegasyonunun yaptığı açıklamalar, 8,5 saat süren görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmıyor. ABD, masaya yaratıcı fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla iyi müzakerelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Müzakerelerde, ABD'nin iki ülke arasında daha önce Singapur'da yapılan zirveden bu yana yaşananları gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, "Görüşmelerimiz sonunda ABD, İsveçli ev sahibimizin 2 hafta içinde yeniden Stockholm'de görüşme davetini kabul etti. ABD ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda 70 yıllık savaş ve düşmanlığın sadece bir cumartesi günüyle üzerinden gelemez. Bunlar ağır konular ve her iki ülkenin de güçlü taahhüdünü istiyor. ABD bu taahhütü veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Stockholm görüşmeleri

Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında çalışma düzeyindeki görüşmeler dün Stockholm'un Lidingö semtindeki Villa Elfvik Strand tesislerinde, yüksek güvenlik önlemleri altında başlamıştı.

Müzakerelerin ardından Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi" açıklamasını yapmıştı.

Kim, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini kaydederek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler" yorumunda bulunmuştu.

- Trump-Kim zirveleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş, ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore müzakereler

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