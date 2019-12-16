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ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Gelin şu işi bitirelim

16.12.2019 08:31 | Son Güncelleme

ABD Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore'ye müzakere masasına gelmesi çağrısında bulunup, "Biz buradayız, şu işi bitirelim" dedi. Bieun'un sözleri, Kuzey Kore'nin bir uydu fırlatma merkezindeki füze denemesinden günler sonra geldi.

ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Gelin şu işi bitirelim

ABD Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore'ye müzakere masasına gelmesi çağrısında bulunup, "Biz buradayız, şu işi bitirelim" dedi.

Bieun'un sözleri, Kuzey Kore'nin bir uydu fırlatma merkezindeki füze denemesinden günler sonra geldi.

Kuzey Kore, ambargolardan önemli bir rahatlama sağlayacak yeni bir nükleer silahlardan arınma uzlaşması sunması için, ABD'ye yıl sonuna dek süre vermişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'nin buna uymaması halinde bir "Noel hediyesi" bekleyebileceğini söylemişti.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Biegun Pyongyang'ın açıklamalarını "düşmanca, negatif ve çok gereksiz olduğunu" söyledi ve ABD'nin "bir son süresi değil, bir amacı olduğunu" sözlerine ekledi.

Pyongyang'a ABD'yle görüşmeye girme çağrısı yapan Biegun, Kuzey Koreli mevkidaşlarına "İşimizi yapma zamanı geldi. Şu işi bitirelim. Biz buradayız ve bize nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer programından tamamen vazgeçmemesi halinde, Kuzey Kore'ye yönelim ambargoları kaldırmayağını söylemişti.

Kuzey Kore ise, ABD'nin kabul edilebilir bir teklif yapmadığını ve "yeni bir yol bulacağını" açıklamşıtı.

Donald Trump ve Kim Jong-un

Kuzey Kore'nin yaptığı denemeler neydi**?**

ABD'yle ek görüşme kapısını kapayan, Pyongyang bunun yerine füze denemelerine odaklandı. 8 Aralık'ta "çok önemli bir test" yaptığını açıklarken, 14 Aralık'ta ikinci bir deneme yapıldı.

Her iki denemenin de, Kuzey Kore'nın daha önce yok etme sözünü verdiği Sohae Uydu Fırlatma Tesisi'nde yapıldığı açıklandı.

Ne test edildiği tam olarak açık değil. Ancak Amerikan Biliminsanları Fedarasyonu'ndan Kuzey Kore uzmanı Ankit Banda, balistik bir füze motoru için yer denemesi olabileceğini belirtti.

ABD- Kuzey Kore ilişkileri nasıl?

ABD ve Kuzey Kore'nin nükleer görüşmeleri çıkmazda.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD'li mekvidaşı Trump, Haziran 2018'de Singapur'da ve bu yıl başlarında Vietnam'da, nükleer silahlardan arınma görüşmeleri yapmıştı.

Ayrıca, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede geçen Haziran'da irticalen görüşmeler olmuştu.

Ancak o günden bu yana görüşmeler durdu. Geçtiğimiz günlerde Stockholm'de yetkililer arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmad ve Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze denemelerine yeniden başlamıştı.

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