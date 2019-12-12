ABD'den Kuzey Kore'ye ''esneklik göstermeye hazırız'' teklifi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Kuzey Kore ile müzakereleri sürdürmek istediklerini belirterek, ''somut adımlar atmaya ve esneklik göstermeye'' hazır olduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin aralık ayı dönem başkanı ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, son bir buçuk yıldır Kuzey Kore ile sürdürülebilir bir müzakere süreci yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

''Bu kapsamlı süreci devam ettirmeye, sürece paralel olarak harekete geçmeye, eş zamanlı olarak somut adımlar atmaya ve esneklik göstermeye hazırız. Ama bunu yalnız yapamayız. Kuzey Kore'nin bizimle çalışması için bu zorlu ama cesur kararı alması gerek.''

- ''Provokatif eylemler daha iyi bir geleceğe kapıları kapatıyor''

Kuzey Kore'nin endişe veren farklı bir yolu seçtiğine dair ibareler gördüklerini, Pyongyang'ın bu yıl 12'den fazla balistik füze deneyerek bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etttiğini ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini belirten Craft, ''Provokatif eylemler daha iyi bir gelecek fırsatına kapıyı kapatma riski taşıyor.'' uyarısında bulundu.