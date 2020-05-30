ABD'den Libya'da Rus üssü uyarısı

Washington ayrıca Rusya'yı sahte Libya parası basmakla suçladı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bir kez daha resmi ağızdan, Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. ABD'nin Afrika Kuvvetleri'nde (AFRICOM) istihbarat daire başkan yardımcısı olarak görev yapan Tuğgeneral Gregory Hadfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Libya'da kalıcı bir askeri üsse sahip olması ve buraya uzun menzilli füzeler konuşlandırması durumunda, bunun NATO ve Avrupa için yepyeni bir güvenlik durumu meydana getireceğini ifade etti.

Rusya'nın halihazırda, Akdeniz havzasında sadece Suriye'de üssü bulunuyor. Moskova, Libya İç Savaşı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Es-Serrac yönetimindeki Trablus hükümetine karşı mücadele eden General Halife Hafter'i destekliyor. ABD, Rusya'nın bu destek kapsamında Libya'ya geçtiğimiz günlerde çok sayıda savaş uçağı gönderdiğini iddia etmişti. Başkent Trablus'ta egemen olan Es-Serrac hükümeti ise askeri olarak Türkiye tarafından destekleniyor.