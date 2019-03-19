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ABD'den Libya'ya 500 bin dolar yardım taahhüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:57 | Son Güncelleme

ABD'den Libya'ya 500 bin dolar yardım taahhüdü

TRABLUS (AA) - ABD, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) öldürücü olmayan silahlar edinmesi için 500 bin dolar tutarında yardım taahhüdünde bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 500 bin dolar tutarındaki yeni yardımın, ABD'nin UMH'nin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için sunmaya devam ettiği 30 milyon dolarlık güvenlik yardımı çerçevesinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Trablus Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eğitim projeleri, büyük havalimanlarında uluslararası standartların uygulanması, sınır güvenliğini yönetme gücünü iyileştirme, Sirte'de patlamamış mühimmatın kaldırılması, güvenlik sektörü reformunun desteklenmesi ve seçimlerden önce ilgili aktörler arasında koordinasyon oluşturulmasının UMH'nin öncelikleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, kapsamlı ekonomik reformların uygulamasının hızlandırılması, petrol üretimindeki istikrarın güçlendirilmesi ve ekonomik kurumlara daha fazla finansal şeffaflık sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Peter William Bodde ve ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser, Trablus'ta bugün UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelmişti.

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