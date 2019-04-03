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ABD'den Lübnan ordusuna İHA yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:50 | Son Güncelleme

ABD'den Lübnan ordusuna İHA yardımı

ABD, askeri yardım paketi kapsamında Lübnan ordusuna 6 adet insansız hava aracı (İHA) hibe etti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin orduya hibe ettiği 6 adet İHA'nın başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan teslim alındığı belirtildi.

Bahsi geçen İHA'ların, Washington'un Lübnan'a askeri yardım paketi kapsamında Lübnan Hava Kuvvetlerine ulaştırıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu İHA'ların 11 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilirken teknik özelliklerine ilişkin bilgi verildi.

ABD, geçen Şubat ayında da 16 milyon dolar değerinde Lübnan ordusuna lazer güdümlü roket yardımında bulunmuştu.

ABD, Lübnan ordusuna askeri yardımda bulunan ülkelerin başında geliyor. Washington yönetiminin 2005 yılından bu yana Lübnan'a yaptığı yardımların 2 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Lübnan ordusu, 2017-2018 yıllarında ABD'den 6 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı teslim almıştı.

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ABD askeri yardım İHA Lübnan

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