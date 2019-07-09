ABD'den Lübnan'daki İki Hizbullah Vekiline Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, Lübnan’da Hizbullah yanlısı milletvekilleri Emin Şeri ve Muhammed Hasan Raad’a İran Devrim Muhafızları’na destek verme amacıyla hareket ettikleri gerekçesiyle Amerika tarafından yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, iki vekilin yanısıra, diğer bir Hizbullah üyesi, hükümette görevli güvenlik yetkilisi Vafik Safa da aynı gerekçeyle listeye eklendi.

ABD Maliye Bakanlığı’nın yabancı kaynakların kontrolünden sorumlu birimi OFAC’ın aldığı bu karar uyarınca ilk kez Lübnan meclis üyeleri yaptırımlara tabi tutulmuş oldu.

Salı günü kararla ilgili açıklama yapan üst düzey bir Maliye Bakanlığı yetkilisi, vekiller Emin Şeri ve Muhammed Hasan Raad’la beraber güvenlik yetkilisi Vafik Safa’nın da Hizbullah’a hizmet ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını belirtti.

‘Hizbullah’ın siyasi kanadıyla militan kanadı aynı’

Bakanlığın açıklamasında, Şeri ve Raad’ın meclisteki konumlarını ve siyasi güçlerini kullanarak Hizbullah adına hareket ettikleri kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hizbullah, Lübnan parlamentosundaki destekçilerini, kurumları bu terör grubunun mali ve güvenlik çıkarlarını desteklemeye yönlendirmek ve İran’ın kötü niyetli eylemlerini desteklemek için kullanıyor”.