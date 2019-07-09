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ABD'den Lübnan'daki İki Hizbullah Vekiline Yaptırım

09.07.2019 22:00 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah yanlısı iki milletvekiline ve hükümete bağlı bir güvenlik yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı. Kararın ardındaki gerekçenin, sözkonusu yetkililerin siyasi güçlerini kullanarak Hizbullah'a ve İran'a destek sunmaları olduğu belirtiliyor

ABD'den Lübnan'daki İki Hizbullah Vekiline Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, Lübnan’da Hizbullah yanlısı milletvekilleri Emin Şeri ve Muhammed Hasan Raad’a İran Devrim Muhafızları’na destek verme amacıyla hareket ettikleri gerekçesiyle Amerika tarafından yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, iki vekilin yanısıra, diğer bir Hizbullah üyesi, hükümette görevli güvenlik yetkilisi Vafik Safa da aynı gerekçeyle listeye eklendi.

ABD Maliye Bakanlığı’nın yabancı kaynakların kontrolünden sorumlu birimi OFAC’ın aldığı bu karar uyarınca ilk kez Lübnan meclis üyeleri yaptırımlara tabi tutulmuş oldu.

Salı günü kararla ilgili açıklama yapan üst düzey bir Maliye Bakanlığı yetkilisi, vekiller Emin Şeri ve Muhammed Hasan Raad’la beraber güvenlik yetkilisi Vafik Safa’nın da Hizbullah’a hizmet ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını belirtti.

‘Hizbullah’ın siyasi kanadıyla militan kanadı aynı’

Bakanlığın açıklamasında, Şeri ve Raad’ın meclisteki konumlarını ve siyasi güçlerini kullanarak Hizbullah adına hareket ettikleri kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hizbullah, Lübnan parlamentosundaki destekçilerini, kurumları bu terör grubunun mali ve güvenlik çıkarlarını desteklemeye yönlendirmek ve İran’ın kötü niyetli eylemlerini desteklemek için kullanıyor”.

Güvenlik yetkilisi Vafik Safa’nınsa Hizbullah’ın Lübnan güvenlik birimleriyle koordinasyon kurmasını sağladığı ileri sürülüyor.

Bakanlık yetkilisi ayrıca Hizbullah’ın ülke siyasetindeki eylemlerinin Lübnan halkının ve genel anlamda Ortadoğu’nun güvenliğini tehlikeye attığını, Lübnan’ın ekonomik istikrarıını da olumsuz etkilediğini savundu ve “Hizbullah’ın siyasal eylemleriyle şiddet eylemleri arasında hiçbir fark yoktur” dedi.

ABD Maliye Bakanlığı 2017 yılından bu yana, terör örgütü olarak nitelendirdiği Hizbullah’a bağlı 50 birey ve kuruma karşı yaptırım uygulamaya koydu.

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