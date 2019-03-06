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ABD’den Maduro Rejimiyle İş Yapan Mali Kurumlara Uyarı

06.03.2019 21:41 | Son Güncelleme

Bolton, yabancı bankaları ve diğer mali kuruluşları Maduro ve çevresine yarar sağlayan “gayrimeşru” işlemler yaparlarsa Amerikan yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacakları yönünde uyardı

ABD’den Maduro Rejimiyle İş Yapan Mali Kurumlara Uyarı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan Venezuela’da Maduro rejimiyle iş yapan mali kurum ve kuruluşlara yönelik uyarı geldi. Bolton, yabancı bankaları ve diğer mali kuruluşları Maduro ve çevresine yarar sağlayan “gayrimeşru” işlemler yaparlarsa Amerikan yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacakları yönünde uyardı.

Bolton yaptığı kısa yazılı açıklamada “Yabancı mali kurumları Maduro ve onun yolsuz ilişkiler ağına fayda sağlayan gayrimeşru işlemlere karışan yabancı mali kurumları uyarıyoruz” ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla Venezuela’ya yeni yaptırımların uygulanmasının değerlendirildiğini söylemişti.

“İkinci yaptırım uygulamak mümkün”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela dosyasından sorumlu özel temsilcisi Elliott Abrams da dün başkent Washington’da Foreign Press Center’da (Yabancı Basın Merkezi) düzenlenen basın brifinginde Venezuela konusunda ikincil yaptırım aşamasına henüz gelinmediğini ancak böyle bir olasılığın bulunduğu mesajını vermişti.

Abrams, Nicolas Maduro için Venezuela’nın geleceğinde bir rolünün olmasının zor olduğunu vurgulayarak,, “Demokratik bir seçimde nasıl olumlu bir rol üstleneceğini görmek son derece zor” diye konuşmuş, Maduro’nun gelecekteki rolü konusunda kararın Venezuela halkına ait olduğunu belirtmişti.

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