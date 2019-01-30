ABD’den Maduro’ya karşı baskıyı artırma açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro’nun yeni görev süresine başlaması hakkında, “Bu yolsuz rejime karşı baskıyı arttırmaya devam edeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro’nun yeni görev süresine başlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bolton, Maduro rejimi tarafından gözardı edilen Ulusal Meclise desteği yineleyerek, “ABD, Maduro diktatörlüğünün ülkeyi yasadışı olarak ele geçirmesini tanımayacak. Demokratik Ulusal Meclisi desteklemeye devam edecek. Venezuela’da demokrasi ve özgürlük çağrısında bulunmaya devam edecek” dedi.
Bolton, Maduro’ya suikast planı ile suçlanmıştı
Karakas rejimi bir süre önce, Bolton’ı Devlet Başkanı Maduro’ya suikast düzenlemek için plan yapmakla suçlamıştı.
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