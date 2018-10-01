ABD'den Makedonya referandumu açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Makedonya'da dün yapılan referandumun sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ve Yunanistan ile Makedonya arasında yapılan Prespa Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını beklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Makedonya'da dün yapılan referandumun sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, 30 Eylül'de Makedonya Cumhuriyeti'nde yapılan ve Makedonya ile Yunanistan arasındaki Prespa Anlaşması'nın kabulüyle vatandaşların NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olan desteğini ortaya koydukları referandum sonuçlarını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklediğine vurgu yapıldı ve bu yolla Makedonya'nın NATO ve AB bünyesinde "haklı bir şekilde" yer alarak bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı yapacağı savunuldu.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Makedonya Parlamentosunda yapılacak müzakerelerde liderlerin parti politikalarının üzerinde bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edilerek, "Ülkenin Batılı kurumların tam bir katılımcısı olması için bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi konusunda liderleri teşvik ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.