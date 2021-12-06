ABD'den Mali'deki Saldırıya Kınama

ABD yönetimi, Mali’de bir otobüse düzenlenen ve en az 31 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı saldırıyı kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının en sert biçimde kınandığı ifade edildi.

Ülkenin Songho köyünden Bandiagara’ya gitmekte olan otobüse ateş açan silahlı kimliği belirsiz kişiler çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırının yaşandığı bölge özellikle El Kaide ve IŞİD’in faaliyet gösterdiği bir alan olarak biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada “ABD, Mali’de Bandiagara’da 31 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı sivillere yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyor. Mali halkına taziyelerimizi sunuyoruz ve onlara güvenli, refah ve demokratik bir gelecek konusundaki desteğimiz sürecek” ifadelerine yer verildi.

El Kaide ve IŞİD’in Afrika kolu bölgede bugüne dek gerçekleştirdikleri saldırılarda binlerce kişinin ölümüne Mali, Burkina Faso ve Nijer’de milyonlarca kişinin de yaşadıkları bölgeleri terk etmelerine neden oldu.

