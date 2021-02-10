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ABD’den Maynmar’a Yaptırım

10.02.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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ABD’den Maynmar’a Yaptırım

Başkan Biden Myanmar devletinin ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı. ABD, ayrıca darbede rolü olanların yer alacağı bir yaptırım listesi hazırlıyor

ABD, Myanmar’da 1 Şubat’ta darbeyle yönetimi deviren ve seçimle göreve gelmiş siyasetçileri tutuklayan ordu komutalarına yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Başkan Joe Biden bugün yaptığı açıklamada Washington’un bu hafta yaptırımlara hedef olacak ilk isimleri belirleyeceğini bildirildi.

Biden, Myanmar devletinin ABD’deki 1 milyar dolarlık mal varlığına darbeci komutanların ve yakın ailelerinin erişiminin engelleneceğini de kaydetti. Ayrıca Myanmar’a ihracatın sıkı şekilde denetleneceğini söyleyen Biden, yönetimin ek yaptırımlar uygulama konusunda hazır olacağını kaydetti.

Myanmar’daki durumun büyük kaygıya neden olduğunu belirten Biden, ordu komutanlarına başta Aung San Suu Kyi olmak üzere demokratik seçimlerle göreve gelmiş siyasi liderleri serbest bırakmaları ve iktidarı devretmeleri çağrısı yaptı. Biden devam eden protesto gösterileri sırasında halkın demokratik haklarının bastırılması çabalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Biden ayrıca Myanmar konusunda Kongre’de Cumhuriyetçi lider Mitch McConnnell’la ve dünyada müttefiklerle yakın şekilde çalıştıklarını belirtti.

Darbe karşıtı gösteriler sürüyor

Öte yandan darbe karşıtı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine rağmen bugün de devam etti.

Protestolara katılanlar arasında dün 19 yaşındaki Mya Thwate Khaing adlı gencin başından vurulmasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü.

Reuters haber ajansına konuşan gençlik hareketinin liderlerinden Esther Ze Naw, “Sessiz kalamayız. Barışçı protestolarımızda bile kan dökülüyorsa, ordunun ülkeyi ele geçirmesine izin verdiğimizde daha fazla kan dökülecek demektir” dedi.

Farklı yaş grupları ve mesleklerden oluşan gösterici kitlesinin eylemlerinde bugün herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığı belirtiliyor. Gösteri alanlarının genel anlamda bir festival yerine dönüştüğü ve mizah içerikli pankart ve sloganların kullanıldığı da dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Ülke genelinde protestolar başkent Naypyitaw dahil birçok kentte devam ediyor. Yangon ve Mandalay da büyük gösterilerin devam ettiği başlıca kentler arasında.

Başkentte görev yapan bir doktor, gösterilerde yaralanan protestocuların tedavi gördüğü bir kliniğe baskın düzenlediğini söyledi.

Orduya bağlı Gerçek Haber Bilgi Birimi’nden yapılan bir açıklamada güvenlik güçlerinin öldürücü silah kullanmadığı, yaralanmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamaya göre iki polis memuru protestocuların eylemleri sonucu yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

İnsan Hakları İzleme örgütü, 20 yaşında bir başka göstericinin de gerçek mermiyle yaralandığını belirtirken, yaralıları tedavi eden doktor ve sağlık görevlileri bazı göstericilerin de plastik mermiyle yaralandıkları görüşünde.

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