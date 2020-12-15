ABD'den Moderna Aşısına Yeşil Işık Hazırlığı

Pfizer-BioNTech’in Corona virüsü aşısına acil durum onayı veren Amerika’da İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) uzmanları Moderna aşısının da “güvenli ve etkili” olduğu yönündeki değerlendirme raporunu bugün yayınladı.
Pandemi nedeniyle 300 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Amerika’da yetkililer, Moderna aşısının da onayının ardından bu ay içinde 20 milyon kişinin aşı olmasını sağlamayı hedefliyor.
FDA’in Moderna aşısının acil durumu onayı için kararı Perşembe günü kurum dışından danışmanlarla yapılacak toplantının ardından resmiyete kavuşacak. Her ne kadar FDA yönetimi danışmanların tavsiyelerine uymakla yükümlü olmasa da genelde paralel yönde karar alıyor.
Pfizer ile BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği Corona aşısına Amerika’da geçen hafta acil durum onayı verilmesinin ardından hastanelerde sağlık çalışanlarına aşının yapılmasına dün başlandı. Moderna aşısı da Amerika’nın onay için hazırlandığı ikinci Corona virüsü aşısı.
New York Times’da yayınlanan bir habere göre FDA’den resmi onay bu hafta Cuma günü çıkabilir. Ancak FDA yetkilileri bununla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.
FDA’den uzmanların Perşembe günü düzenlenecek toplantıya hazırlık olarak bugün yayınladığı raporda Moderna aşısının Corona virüsüne karşı oldukça etkili olduğu ve 18 yaş üzeri yetişkinlerde herhangi bir sorun oluşturmadığı belirtildi.
Hem Pfizer hem de Moderna aşılarının, virüse yakalananların belirtilerini mümkün olduğunca aza indirerek hastanede tedavi sürecinin ya da can kayıplarının önüne geçilmesini sağladığı belirtiliyor.
Diğer taraftan aşı olan kişiler hastalığı belirtisiz bir şekilde de geçirebileceğinden, aşı olmayanlara bulaştırma ihtimalleri de hala gündemde.