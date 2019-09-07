Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi "Güney Rodezya" adını kullanan Zimbabve'yi 37 yıl boyunca yöneten Robert Mugabe, 1924 yılında dünyaya geldi.

"Robert Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığına kavuşmasında yardımcı oldu ancak insan hakları ihlali ve ekonomik alandaki yanlış yönetimiyle milyonları yoksullaştırarak, kendi insanlarının umutlarına ihanet etti. Zimbabve halkının daha iyi ve müreffeh bir hayata ulaşmaları için desteğimizi sürdüreceğiz."

Robert Mugabe, partisinin Mart 1980'deki seçimleri kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı "Zimbabve" olarak değiştirildi.

Zimbabve'de 1982-1986 yıllarında Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz iç çatışmaya dönüştü ve bu nedenle yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987 yılında devlet başkanı olan Robert Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybettiği 2017 yılına kadar tüm seçimleri kazanarak görevde kalmayı başarmıştı.

Mugabe, sık sık kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu.

