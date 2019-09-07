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ABD'den Mugabe için "ihanetli" başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 04:02 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin 95 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı - ABD Dışişleri Bakanlığı: "Robert Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığına kavuşmasında yardımcı oldu ancak insan hakları ihlali ve ekonomik alandaki yanlış yönetimiyle milyonları yoksullaştırarak, kendi insanlarının umutlarına ihanet etti"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, 95 yaşında hayatını kaybeden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin ölümü nedeniyle yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Robert Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığına kavuşmasında yardımcı oldu ancak insan hakları ihlali ve ekonomik alandaki yanlış yönetimiyle milyonları yoksullaştırarak, kendi insanlarının umutlarına ihanet etti. Zimbabve halkının daha iyi ve müreffeh bir hayata ulaşmaları için desteğimizi sürdüreceğiz."

- Ülkeyi 37 yıl yönetti

Nisan ayından bu yana Singapur'da tedavi gören Mugabe'nin perşembe günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi "Güney Rodezya" adını kullanan Zimbabve'yi 37 yıl boyunca yöneten Robert Mugabe, 1924 yılında dünyaya geldi.

Güçlü hitabetiyle bilinen Mugabe, 1970'li yıllarda başını çektiği Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliğinin beyazlara karşı verdiği mücadeleyle ün kazandı.

Robert Mugabe, partisinin Mart 1980'deki seçimleri kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı "Zimbabve" olarak değiştirildi.

Zimbabve'de 1982-1986 yıllarında Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz iç çatışmaya dönüştü ve bu nedenle yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987 yılında devlet başkanı olan Robert Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybettiği 2017 yılına kadar tüm seçimleri kazanarak görevde kalmayı başarmıştı.

Mugabe, sık sık kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu.

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