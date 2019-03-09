ABD’den Müttefiklerine Savunma Masraflarını Paylaşma Baskısı

Trump yönetimi Avrupalı müttefiklerinin ve diğer ülkelerin sınırları içinde konuşlandırdığı ABD askerleri için daha fazla para istemeyi planlıyor.

Çok sayıda yetkili Cuma günü Savunma Bakanlığı’ndan başka ülkelerde asker konuşlandırmanın maliyetiyle ve bu ülkelerin giderlere ne kadar katkıda bulunduğuyla ilgili verileri paylaşmasını istedi.

Başkan Donald Trump bir süredir NATO müttefiklerinden gayri safi milli hasılalarının yüzde ikisini savunmaya ayırmaları çağrısı yapıyordu. Bu çağrıların ardından son iki yılda bir dizi NATO üyesi savunma harcamalarını arttırdı.

Yetkililer Savunma Bakanlığı’ndan istenen bilgi talebinin bu çaba kapsamında istendiğini, bu bilgilerin NATO müttefiklerine sınırları dahilinde ABD askerleri bulundurmanın Washington’a olan maliyetini azaltmaları konusunda baskı uygulamak için gelecek toplantılarda kullanılabileceğini söyledi.

Planı ilk duyuran Bloomberg oldu.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis ABD’nin müttefiklerinden ortak savunmaya yaptıkları yatırımı arttırmalarını ve maliyetin daha adil paylaşılmasını sağlamanın ABD’nin uzun süreli hedeflerinden olduğunu kaydetti.