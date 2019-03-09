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ABD’den Müttefiklerine Savunma Masraflarını Paylaşma Baskısı

09.03.2019 00:39 | Son Güncelleme

Trump yönetimi Avrupalı müttefiklerinin ve diğer ülkelerin sınırları içinde konuşlandırdığı ABD askerleri için daha fazla para istemeyi planlıyor

ABD’den Müttefiklerine Savunma Masraflarını Paylaşma Baskısı

Trump yönetimi Avrupalı müttefiklerinin ve diğer ülkelerin sınırları içinde konuşlandırdığı ABD askerleri için daha fazla para istemeyi planlıyor.

Çok sayıda yetkili Cuma günü Savunma Bakanlığı’ndan başka ülkelerde asker konuşlandırmanın maliyetiyle ve bu ülkelerin giderlere ne kadar katkıda bulunduğuyla ilgili verileri paylaşmasını istedi.

Başkan Donald Trump bir süredir NATO müttefiklerinden gayri safi milli hasılalarının yüzde ikisini savunmaya ayırmaları çağrısı yapıyordu. Bu çağrıların ardından son iki yılda bir dizi NATO üyesi savunma harcamalarını arttırdı.

Yetkililer Savunma Bakanlığı’ndan istenen bilgi talebinin bu çaba kapsamında istendiğini, bu bilgilerin NATO müttefiklerine sınırları dahilinde ABD askerleri bulundurmanın Washington’a olan maliyetini azaltmaları konusunda baskı uygulamak için gelecek toplantılarda kullanılabileceğini söyledi.

Planı ilk duyuran Bloomberg oldu.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis ABD’nin müttefiklerinden ortak savunmaya yaptıkları yatırımı arttırmalarını ve maliyetin daha adil paylaşılmasını sağlamanın ABD’nin uzun süreli hedeflerinden olduğunu kaydetti.

Marquis, Cuma günü yaptığı açıklamada “Yönetim ABD halkı için en iyi anlaşmayı yapma konusunda kararlı” dedi, ancak süregelen değerlendirmelerle ilgili açıklama yapmadı.

NATO ülkelerinin büyük çoğunluğunda ABD askerleri mevcut. Ancak ABD’nin Almanya, İngiltere, Japonya, İtalya, Kuveyt, Katar ve Bahreyn’de daha büyük askeri üsleri ve daha fazla askeri var.

Geçen hafta Güney Kore ve ABD, Seul’un ülkedeki ABD askerlerinin konuşlanmasına mali katkısını arttırmasını öngören bir anlaşmaya vardı. Buna göre Seul’un 2019’da ülkedeki ABD askerleri için 924 milyon dolar ödemesine karar verildi.

Güney Kore’de yaklaşık 28 bin 500 ABD askeri mevcut.

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