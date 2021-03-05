ABD’den Myanmar’a Yeni Yaptırımlar

ABD geçen ayki askeri darbenin ardından Myanmar ordusuna karşı yeni yaptırım ilan etti. Bu kapsamda Myanmar Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve üst düzey askeri yetkililer ticaret kara listesine alındı. Washington ayrıca Myanmar’ı askeri alanda ihracat kontrol kısıtlamalarına da tabi tuttuğunu açıkladı. Bunlar Amerikalı üreticilerin Myanmar’a gönderecekleri bazı ürünler için alınması zor lisanları almalarını içeriyor. ABD yaptırımları halkın sokağa çıkarak, ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi’yi devirip iktidarı ele geçiren orduya karşı protestolar düzenlediği Myanmar’da artan baskı ve şiddeti izliyor. Polis ülke genelinde birçok kentte göstericilere göz yaşartıcı gazla ve gerçek mermilerle müdahale etti. Birleşmiş Milletler Myanmar’da en az 54 kişinin, darbeden bu yana hayatını kaybettiğini belirtti. Aralarında 29 gazetecinin de olduğu 1700’den fazla kişi de tutuklandı. Başkan Joe Biden geçen ay Myanmar’da sivil hükümetin devrilmesinden sorumlu tutulan kişi ve kuruluşlar hakkında yaptırımlar açıklamıştı. Bu isimler arasında Myanmar Savunma Bakanı ve üç şirket vardı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Myanmar ordusunun birçok Amerikan ürününe erişimine izin vermeyeceklerini bildirdi. Açıklamada “ABD yönetimi darbeyi yapanları eylemlerinden sorumlu tutmaya devam edecektir” denildi. Ayrıca başka yaptırımların da değerlendirilmekte olduğu kaydedildi. Yaptırım listesine alınan iki şirket arasında orduyla bağlantılı Myanmar Economic Corporation ve Myanmar Economic Holdings Limited şirketleri var. Myanmar ordusu, bu holdingler aracılığıyla Myanmar ekonomisinin büyük kısmını kontrol ediyor. Bu holdingler biradan sigaraya, telekomünikasyondan lastik, madencilik ve gayrimenkule kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Myanmar için Adalet grubu Salı günü yaptığı açıklamada emniyet teşkilatının bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’nın, Amerikalı şirketlerden satın aldığı teknolojileri sosyal medyanın izlenmesinde kullandığını bildirmişti. Ancak ABD’nin Myanmar’a yıllık ihracatının az olması ve bu şirketlerin de önemli ithalatçılar olmaması, yaptırımların etkisinin az olabileceği yorumuna neden oldu.