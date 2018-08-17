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ABD'den Myanmarlı askerler için yaptırım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarda rolü olduğu belirlenen Myanmar ordusundan 4 komutan ve 2 ordu birliğinin tüm mensupları, mali yaptırım kapsamına alındı

WASHINGTON (AA) - ABD, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olan askeri yetkililer ve ordu mensuplarına yaptırım uygulama kararı aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik katliamlar ve insan hakları ihlallerinde rolü olduğu belirlenen Myanmar ordusundan 4 komutan ve 2 ordu birliğinin tüm mensupları hakkında yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

Myanmar ordusunun eski 3. Özel Operasyonlar Dairesi Komutanı Korgeneral Aung Kyaw Zaw, Batı Bölgesi Komutanlığına bağlı 15. Hafif Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Khin Maung Soe ve 99. Hafif Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Khin Hlaing ile Sınır Muhafaza Polisinden sorumlu askeri komutan Tuğgeneral Thura San Lwin hakkında yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Öte yandan 33. ve 99. hafif piyade tugaylarında görev yapan tüm personel de yaptırım kapsamına alındı.

Yaptırımlar, şahısların ABD'deki mal varlıklarını dondururken ABD vatandaşlarının bu kişilerle para alışverişi yapmasını yasaklıyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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ABD arakanlı müslümanlar Myanmar ordu yaptırım

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