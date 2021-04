ABD'den NATO'ya: Afganistan'dan çekilme zamanı geldi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de ARD televizyonunda katıldığı bir programda, NATO özel toplantısında İttifak'ın ortak çekilme kararı alacağını düşündüğünü dile getirdi. "Her zaman söyledik; birlikte gireriz, birlikte çıkarız. Ben düzenli bir çekilmeden yanayım" diyen Bakan Kramp-Karrenbauer, "Bu sebepten dolayı bunun kararını bugün alacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Savunma Bakanı ayrıca, Almanya'nın Afganistan'daki askerlerini çekme kararını NATO ve ABD ile "senkronize edeceğini" belirtti.

Çarşamba günü NATO'ya bağlı ülkelerin dışişleri ile savunma bakanlarının katılımıyla, video konferans üzerinden yapılacak özel toplantının ana gündem maddesini, ABD'den gelen açıklamaların ardından Afganistan'dan çekilme konusu oluşturacak. NATO ülkeleri ile NATO'ya destek veren bazı ülkelerin Afganistan'da şu an toplamda yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor.

11 Eylül ve Afganistan'ın işgali

Yakın tarihin en büyük terör eylemi olarak nitelendirilen, ABD'nin New York ve Washington kentlerine yönelik 11 Eylül saldırılarının ardından ABD, söz konusu saldırılardan sorumlu tuttuğu El Kaide örgütünü çökertmek ve örgütün lideri Usame bin Ladin'i ele geçirmek için Afganistan'a on binlerce asker göndermişti. 2010'lu yılların başında Afganistan'daki asker sayısını 100 bine kadar çıkaran ABD'nin şu an resmi rakamlara göre ülkede sadece 2 bin 500 askeri kalmış durumda.

ABD öncülüğündeki uluslararası güç, Bin Ladin'i teslim etmeyen Taliban hükümetini devirmiş ve sonrasında bugüne dek binlerce kişinin öldüğü çatışmalar Afganistan'da istikrarın sağlanamamasına neden olmuştu.

Usame bin Ladin ise, 2 Mayıs 2011'de Pakistan'da, ABD'li özel kuvvetler tarafından düzenlenen operasyonla öldürüldü.

