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ABD'den NATO'ya övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:24 | Son Güncelleme

ABD'den NATO'ya övgü

BRÜKSEL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO'nun tarihteki en kritik stratejik ortaklık olduğunu söyledi.

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Pompeo, NATO müttefiklerinin son yıllarda savunma harcamalarını artırmasını takdir ettiğini belirtti.

Otoriter rejimlerin tehdidiyle karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Pompeo, "Rusya, Çin ve İran'ın değer sistemleri bizimkinden kesinlikle çok farklı. Bu ülkelerle birlikte yüzleşmeliyiz." dedi.

Pompeo, NATO ittifakının yükselen Çin tehdidini ele alması gerektiğini, ayrıca terörle mücadele alanında atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı.

NATO da dahil her kurumun amacına uygun olup olmadığının sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Pompeo, "NATO kayıtlı tarihteki en kritik stratejik ortaklıktır." ifadesini kullandı.

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ABD Brüksel NATO pompeo

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