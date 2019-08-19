ABD’den Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan Çekilme Sonrası Füze Denemesi

ABD Savunma Bakanlığı Washington’un Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan çekilmesinden bu yana ilk kez konvansiyonel olarak ayarlanan seyir füzesi denediğini açıkladı. Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre denenen seyir füzesinin menzili 500 kilometreden fazla.

ABD, Rusya ile 1987 yılında imzalanan antlaşmadan resmi olarak 2 Ağustos tarihinde Moskova’nın antlaşmayı ihlal ettiğini tespit ettikleri gerekçesiyle çekilmiş, Kremlin ise antlaşmayı ihlal ettiği iddiasını reddetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagen ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından müzakere edilen antlaşma kapsamında menzili 500-5.500 kilometre arasında değişen kara merkezli füzeler yasaklanmıştı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada füze denemesinin California eyaletinin San Nicolas Adası’nda yapıldığı ve füzenin hedefini 500 kilometrelik bir uçuşun ardından vurduğu belirtildi.

ABD antlaşmadan çekilmeseydi, söz konusu füze denemesi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması kapsamında yasak olacaktı.