HABER

ABD’den öğrenci grubu Türkiye'yi ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 05:22 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsünün “kültürel diplomasi” çalışmaları kapsamında ABD’li öğrenciler 10 gün süreyle Ankara, İstanbul ve Bursa’da temaslarda bulunacak

CHICAGO (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) “kültürel diplomasi” çalışmaları çerçevesinde ABD’den 22 kişilik öğrenci grubu Türkiye’yi ziyaret edecek.

ABD’nin Minneapolis kentinden seçilen 14 Somali, 2 Filistin ve 1 Mısır asıllı Amerikalı öğrenci, beraberlerindeki 5 mihmandarla Ankara, İstanbul ve Bursa’da kültürel temaslarda bulunacak.

Öğrenciler, Chicago’dan İstanbul’a hareketlerinden önce Türk-Somali Amerikan Dostluk Derneği Kurucu Başkanı Faruk Cıngıllı ile Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar’ı ziyaret etti.

Öğrenciler, programın gerçekleşmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Acar'a teşekkür etti.

Türk kültürü hakkında bilgiler veren Başkonsolos Acar da öğrencilere “Türkiye ziyaretlerinin hayatlarında önemli bir başlangıç” olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Cıngıllı da Türkiye ve ABD arasında yaşanan son gelişmeler sonrasında ziyaretin taşıdığı önemin bir kat daha arttığına işaret ederek, “Ziyaretin iki ülke ilişkilerini güçlendireceğine inanıyorum.” dedi.

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Gece yarısı acı haber: 1 şehitGece yarısı acı haber: 1 şehit
Başından vurup intihar süsü verdiler iddiasıBaşından vurup intihar süsü verdiler iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chicago Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı acı haber: 1 şehit

Gece yarısı acı haber: 1 şehit

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Bakanlık açıkladı: PKK’nın sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Bakanlık açıkladı: PKK’nın sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.