ABD’den OPEC’e Üretimi Arttırma Baskısı

ABD yönetimi OPEC ve ortaklarına artan benzin fiyatlarıyla başedebilmek için üretimi arttırma baskısı yapıyor. ABD yönetimi benzin fiyatlarındaki artışı ekonomik iyileşmenin önünde engel olarak görüyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan dahil dünyanın önde gelen petrol üreticilerini Corona virüsü salgınının ardından yetersiz ham petrol üretimi nedeniyle eleştirdi.

Sullivan açıklamasında, ‘‘Küresel iyileşme için hassas bir dönemde bu açıkça yeterli değil’’ dedi.

Corona virüsü salgının neden olduğu ekonomik resesyondan çıkış Biden yönetiminin öncelikli gündem maddesi.

Sullivan’ın mesajı ayrıca, Biden'ın selefi Donald Trump döneminin ardından Washington ve OPEC arasındaki yeni dinamiği de gözler önüne seriyor. Trump OPEC’ten fiyatları düşürmek için belirli politika değişiklikleri talep etme konusundaki önceki uygulamadan ayrılmış ve OPEC lideri Suudi Arabistan’a üretimi azaltmaması durumunda askeri desteği çekme tehdidinde bulunmuştu.

Biden yönetiminin yakıt fiyatlarını düşürme baskısı iklim değişikliğiyle mücadele konusunda lider rolü oynama arayışına girdiği bir dönemde geliyor. Biden yönetimi fosil yakıtlardan temiz enerji kaynakları ve elektrikli araçlara geçişi teşvik etmeye çalışıyor.

Sullivan açıklamasında, yüksek benzin fiyatlarının kontrolsuz bırakılmasının küresel iyileşmeye zarar vereceğini kaydetti ve OPEC+ grubunun iyileşmeye destek olmak için daha fazla şey yapması gerektiğini kaydetti.

Amerikan Otomobil Birliği’ne göre ABD’de benzin fiyatları varil başına 3,18 dolar civarında. Bu da fiyatların geçen yıla göre bir dolar daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Uluslararası gösterge olarak değerlendirilen Brent ham petrolü, Çarşamba günü yüzde 1 düşüşle varil başına 70 doların biraz altında işlem gördü.

Bu, Temmuz başında 77 doların üzerindeki fiyatlardan daha düşük olsa da yılın başından itibaren yaklaşık üçte bir oranında artışa işaret ediyor.

OPEC+ grubu, petrol kullanımının ve pandemiyle gelen fiyat düşüşünün toparlanmasıyla 2020'de dünya talebinin yaklaşık yüzde 10'u olan günlük 10 milyon varillik rekor üretim kesintisini kademeli olarak hafifletiyor. Temmuz itibariyle, kesinti yaklaşık 5,8 milyon varile düşürüldü.

Temmuz ayında yapılan bir toplantıda OPEC+ üretimi Ağustos’tan itibaren, günde 5,8 milyon varillik kısıntı ortadan kalkıncaya kadar, aylık günde 400 bin varil olarak arttırma konusunda anlaşmıştı.

Beyaz Saray, Çarşamba günü ayrıca ABD yerel pazarlarında rekabete aykırı davranışları denetleyen Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC), yasadışı uygulamaların ABD benzin fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunup bulunmadığını araştırma talimatı verdi.

Biden’ın üst düzey ekonomi danışmanı Brian Deese, FTC Başkanı Lina Khan’a yazdığı mektupta yaz sezonunda petrol fiyatlarıyla satıştaki benzin maliyeti arasında farklılıklar olduğunu söyledi, FTC’den mümkün olan tüm araçları kullanarak ABD benzin piyasalarını gözlemlemesini ve olası yasadışı uygulamalarla mücadele etmesini istedi.

