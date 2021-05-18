ABD’den Ortadoğu İçin “Sessiz ve Yoğun Diplomasi“

Biden yönetimi İsrail-Filistin çatışmasında gerilimin düşürülmesi için “sessiz diplomasi” olarak tanımladığı çabalarını sürdürüyor. Bir grup Cumhuriyetçi senatörse, ABD’nin İsrail’e tam destek vermesini öngören tasarı sunmaya hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İskandinav ülkelerine yaptığı ziyaret kapsamında gittiği İzlanda temasları sırasında İsrail-Filistin çatışmasına ve Washington’un konuya ilişkin çabalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde İsrail’le ilişkileri normalleştirmek üzere harekete geçen Bahreyn ve Fas’ın dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü belirten Blinken, ABD’nin çatışmalar ve sivil can kaybına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nden yapılması planlanan açıklamaya karşı çıkma kararını ve 2014 yılından bu yana taraflar arasındaki en ciddi çatışma konusundaki yaklaşımını savundu.

“Amacımız çatışma döngüsünü sona erdirmek”

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Amacımız şu anki çatışma döngüsünü sona erdirmek ve daha sonra da kalıcı barışın sağlanabileceği sürece dönülmesini sağlamak” dedi.