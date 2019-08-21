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ABD'den Ortadoğu'daki sorunların çözümü için "yeni fikirler" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 02:11 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "(Ortadoğu'da) Eski sorunların çözümü için yeni fikirlere ihtiyacımız var" - "BM Güvenlik Konseyi'nin Ekim 2020'de bitecek İran'a yönelik silah ambargosunu ve (İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını yakından izliyoruz. Tüm dünya da takip edebilir. Dışişleri Bakanlığının websitesinde İran ile ilgili bölümde geri sayım yapan bir saatimiz var" - "İran'ın terör rejimini güçlendirme kapasitesini kısıtlamak için zaman daralıyor. Uluslararası toplumun İran serbest kaldığında yaratacağı yeni kargaşayı görmek ve bunu engellemek için yeterince vakti var"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu'daki "eski sorunların" çözümü için "yeni fikirlere" ihtiyaç duyulduğunu belirterek, uluslararası topluma 2020'de bitecek silah ambargosunun ardından "serbest kalacacağını" ve "yeni kargaşalar yaratacağını" iddia ettiği İran'a karşı tedbir çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'daki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Pompeo, burada yaptığı konuşmada sık sık hedef aldığı İran'ın "nükleer anlaşmaya ilişkin ihlallerini" ve Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu gemileri listeledi.

İran'ı Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'da "terör ve kargaşa yaratmakla" suçlayan Pompeo, şunları söyledi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin Ekim 2020'de bitecek İran'a yönelik silah ambargosunu ve (İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını yakından izliyoruz. Tüm dünya da takip edebilir. Dışişleri Bakanlığının websitesinde İran ile ilgili bölümde geri sayım yapan bir saatimiz var. İran'ın terör rejimini güçlendirme kapasitesini kısıtlamak için zaman daralıyor. Uluslararası toplumun İran serbest kaldığında yaratacağı yeni kargaşayı görmek ve bunu engellemek için yeterince vakti var."

- "Ortadoğu'daki sorunların çözümü için yeni fikirler gerek"

Suriye, Yemen, Libya ve İran sorununun çözümü içinse Ortadoğu'da büyük bir iş birliği gerektiğini aktaran Pompeo, "Eski sorunların çözümü için yeni fikirlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Pompeo, İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen tankerle ilgili bir soruya ise ABD'nin İran'ın Suriye'ye petrol göndermesini engellemek için yaptırımlar çerçevesinde her türlü adımı atacağı yanıtını verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo BMGK İRAN

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