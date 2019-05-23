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ABD'den Ortadoğu'ya asker takviyesi planı

23.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un İran tehdidine karşı Ortadoğu’ya 5 ila 10 bin ek asker gönderme planını Beyaz Saray'a sunacağı bildirildi.

ABD'den Ortadoğu'ya asker takviyesi planı

Planın Patriot sistemleri ve gemi takviyesini de içerdiği belirtiliyor.Son günlerde Tahran ve Washington arasındaki tansiyon tırmanırken ABD Savunma Bakanlığı pentagon'un Ortadoğu'ya ek asker gönderme planlarının Washington'ın gündeminde olduğu bildirildi.

Reuters'ın haberine göre 5 bin ek asker gönderme talebi görev alanı batıda Mısır'dan doğuda Pakistan'a kadar uzanan ve 20 ülkeyi kapsayan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geldi. AP'nin haberine göre ise Ortadoğu'ya gönderilmesi planlanan asker sayısı 10 bin. Ek birlik gönderme planının Perşembe günü Beyaz Saray'a sunulacağı bildiriliyor.

ABD'li yetkililer ek asker talebiyle ilgili kesin kararın henüz verilmediğini, bu talebin tamamıyla ya da kısmen kabul edilebileceğini aktardı. Ajansların ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlere göre bu talep İran'dan gelen yeni bir tehditle ilgili olmamakla birlikte bölgede güvenliği sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Rebecca Rebarich yaptığı açıklamada "Uzun dönemli politikamızın gereği potansiyel gelecek planları ya da birlik talepleri ile ilgili konuşmayacağız ya da spekülasyon yapmayacağız” dedi.

Patriot ve gemi takviyesi

AP'nin haberine göre yetkililer gönderilecek birliklerin savunma gücü olacağını ve bu kapsamda bölgedeki Patriot füzelerinin arttırılmasının ve İran'ı daha iyi gözlemleyebilmek için bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

ABD'li yetkililer İran'ın oluşturduğu tehdit ile ilgili detay açıklamazken, İran tarafının küçük teknelere füze yükleyebileceğini kaydetti.

Öte yandan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Kongre yetkililerine ABD'nin İran ile savaşa girmek istemediğini ve tansiyonu düşürmeye çalıştığını aktardı. Shanahan ve Pompeo ABD'nin İran'ı provoke etmeye değil vazgeçirmeye çalıştığını belirtti.

Gerginlik tırmanıyor

Son günlerde Tahran ve Washington arasındaki tansiyon yapılan açıklamalarla oldukça yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Başkanı Donald Trump'tan karşılıklı açıklamalar geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre ABD ile yaşanan gerilimle ilgili "Bugünkü koşullar müzakereye uygun değil ve tercihimiz direnmekten yana" şeklinde konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın Ortadoğu'da ABD çıkarlarına ters düşen bir girişimde bulunması halinde "büyük bir güçle" karşılaşacağını söylemişti.

Nükleer anlaşmazlık

Washington ve Tahran arasında tansiyon, İran'ın 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının ardından yükseldi. İran'ın kararı sonrası anlaşmadan geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi Körfez'e "İran tehdidini” frenlemek için savaş gemisi ve B-52 bombardıman uçakları gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl çekilme kararı almış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye sokulmuştu. Washington, yaptırımların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları'nı Nisan ayında "terör örgütü" ilan etmişti.

AP, Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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