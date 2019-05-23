ABD'den Ortadoğu'ya asker takviyesi planı

Planın Patriot sistemleri ve gemi takviyesini de içerdiği belirtiliyor.Son günlerde Tahran ve Washington arasındaki tansiyon tırmanırken ABD Savunma Bakanlığı pentagon'un Ortadoğu'ya ek asker gönderme planlarının Washington'ın gündeminde olduğu bildirildi.

Reuters'ın haberine göre 5 bin ek asker gönderme talebi görev alanı batıda Mısır'dan doğuda Pakistan'a kadar uzanan ve 20 ülkeyi kapsayan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geldi. AP'nin haberine göre ise Ortadoğu'ya gönderilmesi planlanan asker sayısı 10 bin. Ek birlik gönderme planının Perşembe günü Beyaz Saray'a sunulacağı bildiriliyor.

ABD'li yetkililer ek asker talebiyle ilgili kesin kararın henüz verilmediğini, bu talebin tamamıyla ya da kısmen kabul edilebileceğini aktardı. Ajansların ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlere göre bu talep İran'dan gelen yeni bir tehditle ilgili olmamakla birlikte bölgede güvenliği sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Rebecca Rebarich yaptığı açıklamada "Uzun dönemli politikamızın gereği potansiyel gelecek planları ya da birlik talepleri ile ilgili konuşmayacağız ya da spekülasyon yapmayacağız” dedi.