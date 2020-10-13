HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Oruç Reis açıklaması: Hesaplı provokasyon

ABD'den Oruç Reis açıklaması: Hesaplı provokasyon

13.10.2020 19:00 | Son Güncelleme

ABD Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e gönderme kararını sert dille eleştirdi.

ABD'den Oruç Reis açıklaması: Hesaplı provokasyon

Dışişleri açıklamasında Türkiye'nin adımı "hesaplı provokasyon" olarak nitelendirildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini çalışmalarına devam etmek üzere yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine sert tepki gösterdi.

Açıklamada Yunanistan ile gerilimin yatıştırılması aşamasında atılan bu adımın "esefle karşılandığı" belirtilerek Ankara bölgedeki gerilimi artırmak ve “kasten” Yunanistan ile müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırmakla suçlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi bu hesaplı provokasyona son vermeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı. Ortagus, "zor kullanma, tehdit, gözdağı ve askeri faaliyetlerin Doğu Akdeniz'deki gerilimi gidermeyeceğini" vurguladı.

Pompeo Kıbrıs ve Yunanistan'a gitmişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Eylül ayı sonunda Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret ederek Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta destek mesajı vermişti. Pompeo Yunanistan'ın bölgede ABD için stratejik önemine vurgu yaparak askeri işbirliğini daha da geliştireceklerini vurgulamıştı.

Pompeo'nun Atina'ya gidip Türkiye'yi ziyaret etmemesi dikkat çekmişti. ABD’li üst düzey siyasetçiler geleneksel olarak bölgeye yaptıkları ziyaretlerde her iki NATO ortağının başkentlerini ziyaret etmeyi ve diplomatik bir denge gözetmeyi önemsiyorlardı. Pompeo'nun Eylül ayı başında Kıbrıs'a giderek sadece Rum kesiminde temaslarda bulunması da Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.

Reuters, AFP, DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisiABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
Mevlit kandili yaklaşıyor!Mevlit kandili yaklaşıyor!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
Diğer Haberler
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
İklim felaketi nedeniyle hayvanlar 100 yıl sonra böyle görünebilir
İklim felaketi nedeniyle hayvanlar 100 yıl sonra böyle görünebilir
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah rest!
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah rest!
'Köle' gibi gezdirilen siyahi adam polise dava açtı!
'Köle' gibi gezdirilen siyahi adam polise dava açtı!
Vahşi pumayla yüz yüze! Bugün ölmek istemiyorum dedi saniye saniye o anları kaydetti
Vahşi pumayla yüz yüze! Saniye saniye o anları kaydetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.