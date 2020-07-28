ABD'den Osman Kavala Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de tutukluluğu bininci gününe giren işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Cale Brown yaptığı yazılı açıklamada, insan hakları savunucusu ve sivil toplum lideri Osman Kavala'nın, "herhangi bir suçtan hüküm giymeden 1000 gündür tutuklu bulunduğunu" belirtti.

ABD'nin, uluslararası yükümlülükler ve taahhütlere saygı göstermenin öneminin altını çizdiğini kaydeden Brown, "Türkiye'yi, adalet ve hukukun üstünlüğüne yönelik kendi taahhüdünü yerine getirmeye ve Osman Kavala'yı serbest bırakmaya, Kavala'nın davasının adil, şeffaf ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için gayret göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala bu yılın Şubat ayında, İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Gezi Parkı davasında önce beraat ettirilmiş ancak daha sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kavala ilk olarak 18 Ekim 2017’de gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017’de tutuklanmıştı.

