WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han'ın yemin ederek görevine başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Han'ın yemin ederek göreve başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Nauert, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Pakistan Başbakanı olarak yeni göreve gelen İmran Han'ın yemin törenini tanıyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD-Pakistan müttefikliği 70 yıl boyunca çok önemli bir rol oynamıştır. ABD, Pakistan'ın yeni sivil hükümetinin ülkeye ve bölgeye sunacağı barış ve refahı desteklemek için sabırsızlanıyor."
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