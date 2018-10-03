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ABD'den Pakistan hükümetine Taliban çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: -"Afgan barış sürecini ilerletmek için ivme olduğuna ve Taliban'ın bu diyalog fırsatını kaçırmaması gerektiğine inanan Bakan Pompeo, Afganistan için müzakere edilmiş olası çözümler konusunda Pakistan'ın oynayabileceği önemli role değindi"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni Pakistan hükümetine çağrıda bulunarak, Afganistan ve Taliban sorununun çözümünde destekleyici bir rol almasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pompeo'nun Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmut Kureyşi ile bakanlıkta bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve ikili görüşmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, iki ülke arasındaki ortak öncelikleri ilerletmek için birlikte çalışmanın, ikili iş birliğin Güney Asya'da ve bölgedeki istikrar, barış ve güvenliği ilerletmek adına önemli bir faktör olduğunun önemine değindi." ifadesine yer verildi.

Pompeo'nun Pakistan hükümetinden özellikle Taliban'ın bölgedeki savaşı sona erdirmesi ve diyalog için masaya oturması konusunda destek istediği aktarıldı.

Açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Afgan barış sürecini ilerletmek için ivme olduğuna ve Taliban'ın bu diyalog fırsatını kaçırmaması gerektiğine inanan Bakan Pompeo, Afganistan için müzakere edilmiş olası çözümler konusunda Pakistan'ın oynayabileceği önemli role değindi."

Görüşmede, her iki ülke bakanının da bölgesel sorunlarla mücadele etme ve ortak çıkarları ilerletmek için yapıcı diyaloglar sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pakistan Taliban

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